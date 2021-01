Un tórrido vídeo de Marina en la cama con uno de los solteros del ‘reality’ ha revolucionado las redes. Desde la productora rechazan de manera tajante esta «situación sin precedentes».

Apenas han pasado unas horas del estreno de ‘La isla de las tentaciones 3’ y ya ha salido a la luz el primer escándalo. Y es que se han filtrado imágenes muy íntimas de relaciones en la cama entre dos de sus concursantes. El tórrido encuentro bajo las sábanas lo protagonizaron Marina, la novia de Jesús, y uno de los atractivos ‘tentadores’.

Las imágenes que han corrido como la pólvora en las redes sociales muestran a la joven y uno de los solteros manteniendo relaciones en una de las habitaciones de Villa Montaña, la lujosa residencia donde se encuentran las chicas. En el vídeo que se ha filtrado no hay ‘edredoning’ ni intento alguno de ocultar el apasionado encuentro. Se ve a la pareja sin taparse y totalmente desinhibida sin importarles que hubiese cámaras que les estaban grabando.

Un vídeo que se ha hecho viral en Twitter

En el vídeo, filmado con una cámara instalada en la habitación de la concursante, aparecen Marina y uno de los solteros dando rienda suelta a la pasión. Durante la grabación del ‘reality’, las cámaras filman lo que sucede en las casas las 24 horas del día, pero tanto la productora del programa, Cuarzo, como la cadena de Mediaset nunca emiten imágenes de contenido tan sensible. De momento se desconoce cómo el vídeo, que se ha filtrado a través de una cuenta de Twitter anónima, ha podido ver la luz. Y aunque ya ha sido retirado de la plataforma, sigue viralizándose a través de los mensajes telefónicos.

Bien lo anunciaba Sandra Barneda poco antes del arranque de esta edición: ‘La isla de las tentaciones’ viene cargada de escenas de alto voltaje. Incluso ha comentado que el programa había decidido eliminar y censurar imágenes de alto contenido explícito que, a diferencia de otras ediciones, no se esconden bajo las sábanas. Las palabras de la presentadora quizás hacían alusión a este primer bombazo que ha revolucionado a los seguidores del programa.

Marina ya ha anunciado a través de sus redes sociales que tomará acciones legales contra los que publiquen el vídeo que circula ya en miles de plataformas digitales y chats de WhatsApp. En una historia en Instagram condena la difusión de esas imágenes: «El delito es tanto de quien lo envía como de quien lo difunde. No deja de ser algo natural que todos practicamos», señala. «Estoy tranquila y feliz pese a quien le pese. Todo está en manos judiciales».

Ante el revuelo que ha generado la difusión del vídeo, Cuarzo TV ha emitido un comunicado en el que explican: «Hemos tenido conocimiento de la difusión de imágenes sensibles relacionadas con el programa ‘La isla de las tentaciones’ de forma no autorizada por la productora. Se trata de una situación sin precedentes que Cuarzo rechaza absolutamente. Cuarzo ha puesto en marcha una investigación interna para clarificar los hechos e identificar a los responsables».

En el vídeo de presentación de Marina y Jesús en ‘La isla de las tentaciones’, estos contaban que llevan cinco años de relación, que se quieren y que están muy unidos. Sin embargo, han tenido sus altibajos. Ella llegó a flirtear con otro chico, lo que provocó una crisis entre ellos. «Siempre la mala soy yo», confesaba la joven. «Yo sé que él no me va a fallar porque está muy enamorado de mí. Estoy súper tranquila y súper segura de su relación». Incluso prometía a su pareja todas las garantías antes de tomar rumbo cada uno de ellos a la casa de las chicas: «Sabes que no te voy a fallar».

El estreno del reality show de Telecinco dominó entre todos los públicos y arrasó en el target comercial con un 30,9%. Especialmente entre los jóvenes, con un 50,4% entre los espectadores de 16 a 34 años. Asimismo, el programa conducido por Sandra Barneda registró un seguimiento por encima de su media en Andalucía (32%), Canarias (30,5%), Madrid (30,3%) y Murcia (30%). En el access, «La Isla de las Tentaciones: Express» también fue lo más visto con un 16,6%, más de 3 M y un 21,5% en target comercial. En el debut del espacio, Telecinco firmó un 16,4% en el prime time, su mejor dato en jueves de los últimos tres meses.