Desde que se estrenara el pasado 11 de junio, ‘La casa fuerte’ no ha parado de vivir enfrentamientos entre sus concursantes. El más sonado ha sido entre Oriana Marzoli y Fani Carbajal. Ambas se lanzaron entre sí fuertes improperios y acusaciones y ha provocado que los diferentes programas de Mediaset estén mirando con lupa el lujoso estilo de vida de la venezolana. Sin embargo, esto ha quedado para el recuerdo porque ambas han enterrado el hacha de guerra.

La protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ pedía su turno de palabra y aclaraba cómo se encontraba su relación con Oriana. En concreto, Fani explicaba que durante estos días habían hablado sobre lo ocurrido entre ambas y sobre algunas cuestiones de fuera del concurso y llegaron a la conclusión de que su mal rollo venía a raíz de una tercera persona. Ante esto, las dos han decidido estar bien dentro del concurso y dejar de lado los conflictos que pudieran tener con esa persona (una examiga de Marzoli y que ahora es íntima de la novia de Christofer). Solo el tiempo dirá si ambas terminan haciéndose muy buenas amigas durante su estancia en ‘La casa fuerte’.

Sin embargo, esta buena sintonía parece no convencer al resto de habitantes del complejo. Estos han tildado a su relación de ser muy falsa y no creerse lo que está pasando. «Me produce risa», decía Leticia Sabater. Sin embargo, estas críticas no le sentaban bien a la de ‘Supervivientes’ y aclaraba que no pretendía hacerle la pelota a Oriana: «No le voy a contar mi vida y ella no me la va a contar. Lo hemos hablado y puede pasar que mañana podamos discutir». «El problema entre ambas lo provocó una persona que parecía que era amiga de las dos«, matizaba Marzoli.

En medio de la trifulca, la organización del programa le dio a Fani una información del exterior sobre las notas de su hijo. En concreto, el pequeño pasaba de curso pero le quedaban tres asignaturas. La de ‘Las islas de las tentaciones’ contaba que «Valores» podía ser una de las materias que no habría superado. «Precisamente eso», apostillaba Sonsoles. Al rato, Carbajal y Christofer se mostraban enfadados con la presentadora porque no les había gustado su comentario. «No tienes ni idea de la educación que le doy a mi hijo en mi casa. A mí me preocupa mucho su educación, pero tu comentario me ha sentado mal, es un niño muy educado que todo lo pide por favor. Para poder criticarlo tienes que saberlo», atacaba.

Macarena, en el punto de mira de Oriana

Ahora que parece que ambas han llegado a una tregua, Oriaza Marzoli ha puesto todas sus energías para educar a Macarena. Hace unos días, la venezolana le echó en cara que era una persona desordenada y esto le molestó a la joven. Ahora, en el debate presentado por Sonsoles Ónega, la novia de Rafa Mora aseguraba que no le gustaba cómo le hablaba su compañera porque «va picando». «No le tengo miedo, la evito porque no me gusta tener conflictos», sentenciaba.

Sin embargo, estas palabras no le sentaba nada bien a Marzoli, quien la acusaba de ser una interesada. «Evitarme no me evita porque vienes a mí a contarme tus historias con Rafa Mora. De tontita no tiene nada, a mí también me hace comentarios por lo bajini cuando no está la cámara delante. Por desgracia no se ve todo, es una mosquita muerta», aseveraba.

El enfado de Oriana con Fani

En la gala del pasado jueves, ambas pudieron explicar lo sucedido. «Si yo estoy hablando con otra persona sobre ti puedes venir y discutirle. Pero a esta chica hay que ponerle un collar con mando a distancia que le dé calambres porque de verdad que se le va la olla. Todos mis compañeros lo han visto. Se le va la pinza. Tienes problemas de ira», decía Oriana. «¿Por decirte que eres una celulítica te pones así? ¡Contrólate!».

Oriana quiso dejar claro cuál ha sido el motivo de su rabia durante estos días de certamen. La razón son los duros ataques de Fani al arranque del programa: dejó caer que su manera de ganarse la vida no era precisamente digna. «Tú has creado la duda de dónde trabajo. Has dicho que puedo trabajar en la noche. Que diga que tienes celulitis es cero comparado con que digas que yo trabajo en la noche y que estoy en una agencia de escorts. La única que ha metido cosas graves eres tú. Aparte de loca… La chica ha dicho que yo me dedico a la profesión más antigua del mundo y que soy escort», decía. «Ha dicho que tengo bolsos de firma gracias a citas con hombres. ¡Eres una desubicada de la cabeza!». Leticia Sabater no dudaba en intervenir para dar la razón a Oriana: «La ha llamado prostituta». La exconcursante de ‘Supervivientes 2020′ se defendía: «La palabra prostituta no la dije».