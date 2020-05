Eva González ha charlado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ sobre su cuarentena en Mairena del Alcor, su pueblo natal. Allí permanece desde hace 10 semanas junto a su marido, Cayetano Rivera y su hijo de dos años, Cayetano Junior.

La presentadora ha contado que cuando se decretó el Estado de Alarma en España se encontraba con su familia «en mi pueblo. Nos pilló aquí y como se paralizó todo parece que poco a poco vamos retomando y se paró. Y dijimos: vamos a esperar. Pensando que esto iba a ser más corto, claro».

El presentador le preguntaba cómo se apañaba con la ropa de tu hijo, ya que los pequeños crecen muy deprisa. «Nos vinimos y hacía mal tiempo y ahora hace un calor que abrasa y el pobre va como en ‘body’. El ‘body’ que le pongo interior, como no hay camisetas… ¡En esas estamos! Pero le he comprado ropa por internet«, confesaba la sevillana.

Así ha explicado a su hijo la crisis sanitaria

«¿A tu hijo de dos años le has explicado lo que está pasando?», le preguntaba el de Requena. «Me ha salido listo», respondía la que fuera Miss España en 2003. «Lo poco que puede entender un niño de dos años es que hay un bicho que le pica en el culete y que no puede tocar nada. Le digo: ¿Cuáles son las reglas? «No ‘toca’ nada, no ‘acerca’ a nadie y no se suelta de la mano de mamá o de papá», le responde su hijo.

Eva ha confesado que en más de una ocasión su niño le pide «un paseo, por favor mami». Y es que «hemos estado un mes y medio sin salir de casa. Dentro de lo malo tengo un pedacito de porche, que es pequeño porque son casitas adosadas, pero se podía respirar».

Durante este tiempo de confinamiento, la andaluza ha «llevado muy presente todo el tiempo a las personas que viven en pisos muy pequeños», señalaba. «Si a mí me pilla esto en Madrid hubiésemos estado peor. Aquí tenemos ese pedacito de porche que por lo menos podemos salir», añadía.

«Todos hemos pasado la montaña rusa de las emociones»

En su entrevista con Pablo Motos, Eva hablaba de lo difícil que ha sido el aislamiento a nivel emocional. «Todos hemos pasado la montaña rusa de las emociones. En el mismo día puedes estar muy contenta por la mañana y por la tarde dices ‘madre mía vamos morir todos’ y no sabía muy bien cómo nos sentíamos».

Pero cree que la gente de nuestro país sabe salir airosa de la adversidad. «Me gustó mucho el carácter español. Somos así y me encanta. El segundo día de confinamiento ya habíamos salido a los balcones, habíamos hecho 30 coreografías… Pensando que esto iba a ser cosa de 20 días», detallaba.

Con muchas ganas de volver al trabajo

Motos le preguntaba también por el corte de pelo que hizo a su hijo y que compartió en sus redes sociales. «¿Lo inmovilizabas como a un luchador de lucha libre?». La modelo le respondía: «Lo inmortalizaba con dibujitos como ‘La patrulla canina’. Cuando me dio con la tijera dijo: ¡Esta loca qué va a hacer! Pero solo le corté el flequillo».

Eva está deseando retomar lo antes posible su trabajo al frente de ‘La Voz’, que dejó durante un descanso de las grabaciones. «Estábamos en Sevilla, justo para empezar la fase final de las ediciones. Me pilló aquí porque tenía unos días de descanso. Estoy deseando volver, pero con incertidumbre porque no sé cómo va a ser. Tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas por ver a los adultos, a los mayores, a los niños», afirmaba.

La mujer de Cayetano Rivera cree que su retorno a los platós de televisión será bastante distinto a lo que conocía anteriormente. «No volveremos con mascarilla, pero será un protocolo con medidas de seguridad. Va a ser raro, porque yo soy muy de abrazar y de charlar. Tengo un poco de incertidumbre y muchas ganas», admitía. «Estoy deseando que veáis cómo nos están quedando las ediciones. Trabajo con mi ídolo, con Alejandro Sanz. Al principio sí me ponía nerviosa cuando lo tenía delante. De repente hablaba y yo me acordaba de cuando rompía la hucha para comprar su disco».