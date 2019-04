4 Ana Rosa ha reconocido uno de los trabajos más increíbles que hicieron Máxim y Joaquín Prat

Después de haber pasado por varias etapas en su vida profesional, Máxim está centrado ahora en ser escritor: “No estoy arrepentido ni de haber dejado los Informativos para venir al programa de Ana Rosa, y tampoco estoy arrepentido de haber dejado el programa para seguir escribiendo. Tampoco me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez. Volvería a decir que sí hoy mismo porque era hacer algo que a mí me gusta, me parece ilusionante, me parecía que tenía un gran proyecto”, confiesa.