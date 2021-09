Enrique Iglesias ha sido el último invitado en ‘El Hormiguero’, programa de Pablo Motos. Ha coincidido con su hermana, Tamara Falcó

Lo que no consiga Pablo Motos, no lo consigue nadie. El presentador de ‘El Hormiguero’ ha conseguido reunir, aunque de manera virtual, a Enrique Iglesias y Tamara Falcó. El cantante ha sido el último invitado al programa y ha coincidido con su hermana, que es colaboradora del mismo espacio de televisión. Ni Enrique ni Tamara estuvieron presentes en el plató pero ambos coincidieron. Él asistió para presentar su último trabajo discográfico, Final Vol. 1. A pesar del título, Iglesias ha querido dejar claro que el título de su próximo álbum no quiere decir que se retire de la música. A pesar de que se pueda entender eso, no es así. Asegura que es una catarsis y que tendrá una segunda parte. Este segundo volumen sí que supondrá un importante cambio en su carrera como cantante. Pero trabajos musicales a un lado, el momento más esperado de la noche ha llegado cuando han conectado con Tamara Falcó.

Enrique Iglesias y Tamara Falcó recuerdan el último día que estuvieron juntos

Tamara Falcó se encontraba en la cocina de su casa y ha reaparecido vestida de chef. Un bonito reencuentro que han compartido delante de todos los tele espectadores. Ambos tienen una vida muy ajetreada y viven a millones de kilómetros de distancia. Enrique vive en Miami, mientras que Tamara aquí en Madrid. Pablo Motos ha querido saber cuándo fue la última vez que estuvieron juntos, sin imaginarse la respuesta de ellas: el funeral de su abuela, Beatriz Arrastia, la madre de Isabel Preysler, que tuvo lugar el pasado mes de agosto.

«En agosto se coordinó todo para que Enrique pudiera venir a despedirse de la abuela. Yo creo en la divina providencia y llegó, le dio un beso y una hora más tarde falleció«, ha compartido Tamara Falcó visiblemente afectada por la pérdida. Por su parte, Enrique Iglesias también ha recordado con dolor como fue aquel momento: «Fue un momento muy triste, pero gracias a dios pude llegar a tiempo para despedirme y decirle que siempre será nuestro ángel de la guarda… Yo que no suelo llorar lloré muchísimo. Pero pude estar con mi abuela, mi madre y con Tamara«, ha asegurado el cantante visiblemente emocionado.

La bonitas palabras que se han dedicado el uno al otro

Tamara Falcó, que a pesar de la distancia siempre ha estado muy unida a Enrique Iglesias, le ha querido dedicar unas emotivas palabras: «En los mejores y en los peores momentos, Enrique siempre aparece, es un ángel de la guarda«. Y es que la colaboradora de televisión ha recordado con mucho cariño a su hermano: «Hablamos mucho, nos contamos nuestras cosas y siempre está ahí, la quiero muchísimo. De pequeña me dijeron no es tu hermano es tu medio hermano, pero no…». No solo ella le ha dedicado bonitas palabras, Enrique también le ha dedicado unas palabras de cariño: «Julio, Chabeli, Tamara, Ana y yo nos hemos criado juntos, aunque viviéramos en distintos continentes«.