José Antonio Avilés se convirtió en uno de los protagonistas absolutos de ‘Supervivientes 2020’, aunque no precisamente por su concurso. En concreto, durante su estancia en Cayos Cochinos, salieron a la luz diversos testimonios que aseguraban que el colaborador de televisión les debía dinero. Después de que se pusiera en duda sus estudios de Periodismo, así como las diferentes noticias que daba en su programa, el de Córdoba reconocía todas sus mentiras ante Jorge Javier Vázquez en un programa especial del reality de aventuras.

En su vuelta a España, Avilés admite que ha hecho frente a todas sus polémicas y asegura que ha saldado todas sus deudas. Sin embargo, lejos de que llegue la calma a su vida, ha abierto nuevas polémicas en su regreso al programa presentado por Emma García. Durante la tarde de este sábado, el colaborador hacía hincapié en que se negaba a sentarse en ‘Sábado deluxe’ porque prefería hablar en su programa.

Horas después, Jorge Javier Vázquez desmontaba al cordobés y lo acusaba de seguir mintiendo puesto que fue el propio tertuliano quien llamó a la dirección del programa de las noches del sábado para sentarse, junto a su madre, en las sillas del espacio. Ante tal revuelo, el joven ha hecho uso de sus redes sociales y ha compartido un enigmático mensaje que deja entrever su deseo de que se acaben todas las polémicas.

«A veces los sueños hay que dejarlos partir y emprender nuevas aventuras», indica Avilés junto a «Vuela», la canción de Cepeda titulada «Vuela». ¿Quiere decir el de Córdoba con esto que deja la televisión? ¿Será este domingo la última vez que le veremos en un plató? Cabe recordar que el exsupervivientes siempre ha hecho hincapié que su colaboración en el programa de Telecinco es un sueño para él.

Jorge Javier desmonta a José Antonio Avilés

«Yo no te voy a engañar, a mí me lo han propuesto y yo he dicho rotundamente que no«, indicaba Avilés en ‘Viva la vida’ después de que Diego Arrabal le preguntara si se sentaría en ‘Sábado deluxe’. Tan solo unas horas después, el presentador desmontaba la versión del cordobés: «Miente, no aprende y sigue mintiendo».

La dirección del programa cuenta con unos audios del tertuliano en el que se ofrece a sentarse en el ‘Deluxe’ para contar su versión de los hechos y pide que las negociaciones queden en secreto para que no se enteraran los directores del programa de Emma García. «No me importa ir si está bien pagado y las condiciones que se ponen. Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España, cuando tenga los papeles hablaré. Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra«, le decía Avilés a la dirección del programa de Mediaset haciendo hincapié en que ponía a su disposición a Carmen, su madre, para que la entrevista fuera más jugosa. «Es un caradura que puede hacernos más o menos gracia pero es un caradura«, finalizaba el presentador.

«No estoy enfermo»

En su regreso a ‘Viva la vida’, Avilés pisaba el plató del programa, acompañado por su madre, y explicaba que había saldado todas sus deudas (incluidos una serie de pagos que no tenía que hacer para evitar ciertas polémicas). Que yo dijese que soy un drogadicto de la mentira no quiere decir que esté enfermo. Me fui a Honduras porque necesitaba desintoxicarme de esa vida que yo llevaba», afirmaba por entonces sobre su vida paralela.

José Antonio ha aprendido a valorar las cosas a las que antes no le prestaba atención y ha prometido que pedirá ayuda para salir de su vida paralela: «Aprendes a no hacer cosas que hagan daño a la gente». Sin embargo, una semana más tarde, la mentira volvía a aparecer en la vida del colaborador y Emma García le espetaba que estaba ya cansada y agotada de la situación. Por su parte, el resto de compañeros le pedían que se pusiera en manos de profesionales.