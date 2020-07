La andaluza ha vuelto a sus inicios y la del País Vasco le ha cedido el testigo del programa de Telecinco.

Hace un tiempo, Toñi Moreno estaba al frente de ‘Viva la vida’ y Emma García ejercía de cupido en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Sin embargo, Paolo Vasile tomó la decisión de que ambas presentadoras intercambiaran sus roles. Así, la vasca se ponía al frente del programa de los fines de semana y la andaluza se pasaba al espacio de Cuatro. Desde entonces, no habían coincidido en persona. Hasta ahora.

Dos años después de su gran cambio profesional, las dos presentadoras han vuelto a coincidir en ‘Viva la vida’. Ambas han dado carpetazo a todos los rumores que señalan su mala relación y García le ha cedido el testigo a Moreno, aunque solo para los meses de verano.

Emma García aseguraba que a raíz de la decisión de Mediaset, ambas vivieron un momento complicado puesto que les puso su vida profesional patas arriba. Toñi Moreno suscribía sus palabras y aseguraba que nunca había tenido un problema. Además, la presentadora actual de ‘Viva la vida’ confirmaba que en alguna que otra ocasión se han tenido que llamar para «aclarar cosas».

Sobre el intercambio, Toñi Moreno recordaba unas palabras de Jorge Javier Vázquez, quien aseguraba que los programas no son de los presentadores. «Siempre he sentido que pertenecemos a un barco y hay un capitán. De repente, este dice que nos toca otra cosa», bromeaba la de ‘Aquellos maravillosos años’. Ante esto, Emma García reconocía que se llevaron una sorpresa porque no se lo esperaban. «Me quedé sin palabras, llevaba 10 años en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, estaba bien, estábamos estabilizado y no supe cómo reaccionar«, relataba.

Un cambio complicado

De su conversación se denotaba una buena sintonía entre ambas. Además, coincidían en que el cambio fue complicado hasta el punto en el que hubo un momento que no había comunicación entre las dos. «Fue un periodo de adaptación, estábamos asumiéndolo. Había buena relación pero no éramos íntimas», explicaba Emma García.

Por su parte, Toñi Moreno desvelaba que le afectó más de lo esperado porque cuando presentaba ‘Viva la vida’ estaba en su zona de confort. «Estaba tan feliz en el equipo porque arrancamos el programa. Luego ya lo vas cambiando, arrancarlo es un momento de mucha lucha, había llegado a un momento maravilloso y estaba en la parte de mi vida más feliz, no quería que me movieran. Al principio no me gustó, pero soy resiliente».

Toñi Moreno vuelve a ‘Viva la vida’

Toñi Moreno volverá a ‘Viva la vida’ para sustituir a Emma Garcíadurante sus vacaciones de verano. Después de dos años, la de Sanlúcar de Barrameda regresa al que un día fue su cortijo y volverá a reencontrarse con sus excompañeros.

A pesar de que será en verano cuando vuelva a su rol de presentadora de ‘Viva la vida’, lo cierto es que hace unos meses volvimos a verla apareciendo en el espacio de Telecinco para hablar sobre cómo estaba llevando el confinamiento. En concreto, Toñi Moreno reconocía que no era fácil estar con un bebé recién nacido encerrada en casa, aunque Emma García intentaba ponerle buena cara al mal tiempo. «Todo esto tiene una cosa buena y es que estás creando un vínculo muy especial con tu niña, tener la posibilidad de pasar tanto tiempo con ella es un privilegio».

Además, la andaluza también reconocía que su hija era una niña muy buena: «Come, duerme, ríe, es buenísima». Sin embargo, sobre la emergencia sanitaria lanzaba una reflexión y se cuestionaba el mundo que la sociedad le iba a dejar a las nuevas generaciones: «Siempre las noticias como estas me han pillado siendo periodista, pero esto además me ha pillado siendo madre».

Las palabras que le dedicó Emma a Toñi Moreno tras el cambio de programas

Tras conocerse la noticia del intercambio de presentadoras, Emma García no dudó en hacer uso de sus redes sociales para desearle toda la suerte del mundo a la madre de la pequeña Lola. Por entonces, con una imagen en la que aparecían de lo más sonriente, la del País Vasco hacía hincapié en que se quedaba muy tranquila de que ella se quedara al cargo de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ porque sabía que iba a cuidar a todos sus chicos. «Con tu cariño afronto la nueva etapa. Te lo he dicho varias veces estos días pero quiero decírtelo una vez más: ¡¡¡Te quiero,amiga!!!❤️», añadía.