El caso es que ahora comienza una nueva etapa para Emma García, de la que no tiene nada de miedo: “Los retos me gustan porque te ponen a prueba. Esta es una etapa que cojo con muchísima ilusión, ¡cómo no voy a estarlo ante un reto de este calibre! Tengo la emoción y los nervios necesarios para hacerlo lo mejor posible. No voy a demostrar, voy a disfrutar”, explica.

En todo momento, Toñi Moreno y Emma García dejaron constancia del buen rollo que hay entre ellas y de la relación que les une. A pesar de que ambas han intercambiado sus programas, no se guardan rencor la una a la otra: “Yo entiendo a Toñi y ella me entiende a mí”, cuenta. En las redes sociales quisieron mostrarse el respeto que se tienen la una a la otra. ¿Veremos algún día a Toñi visitando ‘Viva la vida’ o viceversa?

Ahora, varias semanas después de que cada una esté asentada en su nuevo lugar de trabajo. Ambas están muy felices viviendo sus nuevas etapas, cada una en su plató y con sus compañeros de trabajo. Eso sí, con cierta nostalgia por lo vivido pero siempre mirando hacia el futuro.

