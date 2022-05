Todo el mundo se pregunta dónde está Marta Riesco. En especial, después de que Rocío Carrasco mostrara las imágenes del restaurante que podrían desmontar la versión de la reportera sobre la polémica llamada de teléfono. La audiencia esperaba que ella reapareciera y mostrara el as que se guarda bajo la manga, sin embargo, no ha conectado con el programa en ningún momento. Estaba en Sevilla, a donde fue enviada para cubrir todo lo que sucediera en la Feria de Abril, pero ¿por qué no ha existido conexión de Marta Riesco este miércoles? SEMANA sabe la respuesta. ‘El programa de Ana Rosa‘ se quiere desvincular de cualquier guerra y han sido ellos quienes han decidido que la periodista no dé más explicaciones al respecto.

En el club social han tratado el tema y han puesto la pelota en el tejado de Marta, pero no le han dado paso en ningún momento. Tampoco han anunciado que Marta fuera a hacerlo en las horas restantes de programa, con lo que quedaba claro que la respuesta de la periodista se haría esperar. Este hecho no ha pasado desapercibido en Twitter, donde una de las preguntas más repetidas es cuál es el paradero de Marta Riesco y es que está completamente desaparecida. En su perfil de Instagram no hay ni rastro de ella, lo cual ha extrañado, dado la activa que suele ser en el universo 2.0.

Tal y como puede confirmar esta revista, Marta Riesco no ha aparecido durante el directo de ‘El programa de Ana Rosa’ no por decisión propia, sino de sus jefes. Consideran que esta batalla que existe entre ‘Sálvame’ y ellos no beneficia a ninguno y prefieren retirarse para no seguir haciendo más ruido mediático. Horas después de que Rocío retara a Marta Riesco en televisión, la joven se hace de rogar, siendo quién sabe si en ‘Ya son las ocho’ donde enseñe la prueba que, según ella, posee. Si bien muchos dan por hecho que se podría tratar de una grabación de la llamada, la cual, por cierto, ha autorizado a emitir Luis Pliego, director de Lecturas, ella no ha confirmado que exista.

Esta guerra entre Marta Riesco y Rocío Carrasco se ha extendido a las productoras de ‘Sálvame’ y ‘El programa de Ana Rosa’. Prueba de ello que Jorge Javier Vázquez estallara contra Joaquín Prat por su actitud esta semana y con Beatriz Cortázar, colaboradora a la que tachó de «mala persona» en pleno directo. Los ánimos y el ambiente están tensos, razón por la que la cúpula del programa de las mañanas no ha querido avivar el conflicto televisivo en el que viven sumidos.