Joaquín Prat ha vivido su tarde más dura en ‘Cuatro al día’. Después de que informara sobre las consecuencias del temporal, el presentador, visiblemente afectado, se ha dirigido a los espectadores y les explicaba el motivo por el que estaba más serio de lo habitual.

“Les quiero pedir disculpas si hoy no he estado muy fino pero, en el transcurso de este programa, ha fallecido mi tía Maruja. Quiero dedicarle este programa a ella: un beso, preciosa. Vuela alto allí y buen viaje donde vayas”, eran las palabras que le dedicaba Joaquín Prat, que permaneció hasta el final del programa demostrando su profesionalidad. El motivo por el que echaremos de menos a Joaquín Prat en ‘El programa de Ana Rosa’

Este varapalo llega después de una exitosa racha por la que está pasando el presentador. El pasado 26 de noviembre, Joaquín Prat cogía el relevo de Carme Chaparro y se ponía al frente del programa de Cuatro. En su estreno, el periodista no pudo evitar acordarse de su padre, uno de los presentadores de televisión más emblemáticos de nuestro país. «Mi padre era mejor que yo. Treinta años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó. Mi padre me hubiera dicho que disfrutara, que no me tomara tan en serio lo que dicen de nosotros», aseguraba.