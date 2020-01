Pablo Motos ha comenzado ‘El Hormiguero 3.0’ de 2020 con fuerza. El presentador ha recibido la visita de Will Smith, que ha visitado nuestro país acompañado de Martin Lawrence para promocionar la película ‘Dos policías rebeldes’.

Will Smith, de 51 años, habla del paso de los años

El actor estadounidense, personaje habitual del programa, visitaba el plató de Antena 3 para dejarse entrevistar por su amigo. Allí charlaron de su último largometraje. Y del paso de los años (Will tiene 51 años). «¿Cómo llevas la edad?», le preguntaba el de Requena al intérprete. Smith admitía notar ciertos dolores de espalda después del baile con el que habían arrancado el espacio. «He bailado un pelín y he necesitado sentarme a descansar», decía.

Will Smith recordaba también cómo vivió su colonoscopia. Una prueba médica que compartió con sus millones de seguidores a través de sus redes sociales. «Al principio empezó todo como una broma», relataba. «Pensé que tendría gracia hacer un blog de tu colonoscopia y el médico encontró una lesión que me tuvo que quitar».

Su colonoscopia «se volvió algo muy serio»

El que diera vida a ‘El príncipe de Bel Air’ ha revelado en ‘El Hormiguero’ que, tras la prueba, «todo salió perfectamente, pero hay que hacer caso a estas cosas». Y ha dejado claro que su visita al urólogo «empezó siendo un chiste, pero se volvió algo muy serio».