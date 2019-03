7 Tres días para el final del contrato con Mediaset

El portal LOOK confirma a través de la secretaria personal de la presentadora que la fecha de fin de contrato es el 2 de abril. “Yo solo sé que el martes finaliza el contrato. No puedo decir más”, publican. Un importante revés para esta que siempre ha manifestado querer volver al trabajo y, por el momento, no cuenta con ningún proyecto a la vista.