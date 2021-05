«Ese día me doy cuenta que he parido dos veces pero no tengo a ninguno de los dos», asevera la hija de Rocío Jurado.

Unos días después de que Telecinco emitiera uno de los episodios más duros del documental de Rocío Carrasco, en donde narraba qué había pasado después de la brutal paliza que sufrió a manos de su propia hija, Rocío Flores, ‘Sábado deluxe’ ha mostrado un avance de la próxima entrega en la que la hija de Rocío Jurado relata cómo se deteriora la relación con su hijo pequeño, David Flores.

Rocío Carrasco recuerda que la actitud de su hijo pequeño, David Flores, comienza a cambiar a raíz de que su hermana deja de vivir en casa a raíz de la brutal agresión a manos de la concursante de ‘Supervivientes 2020’. «El padre lo que hacía era irse al colegio durante el tiempo que me pertenecía a mí. Iba a las clases, a los recreos», comienza a recordar.

Tras esto, la hija de «La más grande» hace hincapié en que el excolaborador de ‘Sálvame’ le hacía promesas vacías a su hijo para intentar ganárselo. «Le iba diciendo cosas: ‘Mi padre me ha dicho que me va a grabar un disco, que me va a llevar a ‘La Voz’, que no tengo que estudiar’. Estaba viendo que iba a terminar como lo otro», recuerda.

Además, la protagonista del documental comparte un episodio que vivió su hijo pequeño mientras que se encontraba junto a Antonio David Flores y a su hija mayor. «Me dice que el otro día iba en el coche y mi padre y mi hermana hablaron mal de ti, le dije que era mentira. Mi padre me dijo que si iba a hablar de ti o defenderte que me iba a bajar del coche y me iba a dejar ahí«, comentaba de forma desgarradora. Rocío Carrasco insiste en que tras esto, y a raíz de que su hijo no volviera a su domicilio, se limita a poner una reclamación judicial en la que se indica que el exguardia civil tenía que devolver al niño al domicilio familia. «Ese día me doy cuenta que he parido dos veces pero no tengo a ninguno de los dos«, asevera.

La verdadera razón por la que Rocío Carrasco no ha roto antes su silencio

El pasado miércoles, Rocío Carrasco revelaba el verdadero motivo por el que se ha mantenido en silencio todos estos años. «Yo tenía dos motivos por los que no contaba mi verdad, lo estoy contando hoy, cuando uno tiene 24 y otro 22. Lo estoy contando hoy, pero he procurado que ellos crecieran con la figura de su padre intacta», aseguraba.

Según ha contado Rocío Carrasco, ella nunca ha querido que sus hijos crecieran conociendo la verdadera manera de ser de su figura paterna, que ellos tenían como un referente. Aún así, ha asegurado que Antonio David Flores debía de haber tomado otra posición a lo largo de estos años: «Se debería de haber encargado de que su hija se hubiera alejado de esto, que hubiera sido de otra manera, de que tuviera a la figura de su madre intacta«, dice