«¿Sabes cuántas noches he llorado porque no quería que amaneciera? No quería que se fuera mi amor», ha recordado muy emocionada la presentadora.

Una voz angelical y una actuación sublime que ha dejado a los presentes con los sentimientos a flor de piel. Elsa Tortonda, una chica de 16 años, ha conseguido que Paz Padilla rompiese en lágrimas. «No lloro hoy de tristeza. Lloro de amor», ha afirmado la gaditana durante su intervención en ‘Got Talent’. La presentadora, que no pudo presenciar las audiciones previas al programa porque coincidió con la muerte de su marido, le ha vuelto a recordar de una forma muy emotiva.

Nada más comenzar los primeros acordes de la canción que entonaba esta joven que ha interpretado ‘Al Alba’ de Luis Eduardo Aute, la gaditana se deshacía en lágrimas. Recibía un cálido abrazo por parte de su compañera, Edurne, quien intentaba consolarla. Durante su valoración ha querido felicitar a Elsa por su habilidad a la hora de conectar con su música y transmitir sentimientos. «He llorado tantas veces así y las que me quedan. Eso es lo que tiene la música que te conecta con el amor», ha comenzado diciendo.

Muy emocionada, le recordaba que había podido sentir cerca de nuevo a su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido el pasado mes de julio de cáncer. «Me has ayudado a conectar con mi alma gemela, con el amor de mi vida. No lloro hoy de tristeza. Lloro de amor». Ha explicado de la siguiente manera el motivo de sus lágrimas. «Cuando se ama tanto, la emoción que se siente es tan grande que la única manera que puedo sacarlo es llorando. ¿Sabes cuántas noches he llorado porque no quería que amaneciera? No quería que se fuera mi amor. Quiero que todas las personas que vivan un amor como el que he vivido -o estén por conocerlo- hayan vibrado tanto como yo», concluía.

«Me esperaron»

La propia Paz Padilla confesó en su momento que tras la muerte de su marido se planteó la posibilidad de no volver a su silla de jurado del ‘talent’ de Telecinco. «Es un programa de emociones y yo estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo. Me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias maravillosas. Vamos a ver muchas historias porque me han marcado mucho y no va a dejar a nadie indiferente. Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me esperaron».

Nuevamente, la humorista se ha vuelto a emocionar y es que siempre tiene presente a esta destacada ausencia en su vida, a quien recuerda como una persona a la que nunca dejará de amar. En su libro ‘El humor de mi vida’ también le dedicaba un emotivo mensaje: «A mi Antonio, por su generosidad, su bondad, su honestidad, su integridad, su fuerza, su luz, por hacerme sentir única, por amarme tanto. Contigo no le faltaba ninguna pieza al puzzle, eras perfecto».