La imagen de Leticia Sabater siempre ha estado unida a su lado más divertido gracias al cual se ha convertido en un personaje imprescindible de nuestra televisión. La artista es la creadora de inolvidables ‘hits’ como la ‘Salchipapa’ o ‘Toma pepinazo’, pero también ha participado en muchos realities, su última aventura ha sido entrar en ‘La Caja Fuerte’. Sin embargo, su vida no ha sido fácil, nació con graves problemas de salud, incluso, se temió por su vida. Repasamos algunos de los capítulos más intensos de su trayectoria con motivo de su 54 cumpleaños que celebra este domingo, 21 de junio.

La propia artista se sinceraba por completo hace nueve años cuando se sometió a ‘La Caja Deluxe’ donde hizo un intenso repaso a toda su existencia y donde llegó confirmar que se había dado una «imagen muy distorsionada» de su persona. «Nací prácticamente muerta, tuve una deshidratación de píloro al nacer. Los médicos ya me daban por muerta«, afirmaba entre lágrimas.

Leticia reconocía que era un «milagro» que estuviera viva. «El doctor dijo que había sido un esfuerzo de mi madre que durante un par de años, día tras días, tardaba diez horas en darme las papillas. Le debo la vida». Sus padres han sido dos de los principales pilares de su vida, fundamentales durante una infancia muy complicada: «Nací muy fea, hasta mi abuelo dijo que esta niña no tiene solución».

La cantante no podía más que emocionarse al hablar de su progenitora: «La mejor madraza que he podido tener. El corazón que tenía no se lo he vuelto a ver a nadie». Su ayuda fue fundamental durante su infancia, pero también contribuyó a dotarla de una personalidad propia y le ayudó en su autoestima. «Yo me cría guapísima y me portaba como si fuera Claudia Schiffer y entonces se reía todo el mundo por la calle».

Así vivió una infancia marcada por la crueldad

A los siete años tuvo claro que quería ser famosa: «En mi casa era un cachondeo bestial que yo dijera que quería ser famosa con esa cara». Recuerda que no era una niña muy agraciada ya que llevaba un parche en el ojo, era bizca y tenía las piernas torcidas. «Imaginaros la crueldad que yo he vivido de pequeña».

Recuerda su etapa escolar como dura. «Los niños son niños y a veces son crueles y no se dan cuentan». En el colegio fue foco de los insultos por parte de sus compañeros, la llamaban «gafotas», «cuatro ojos», «china». «Lloraba todos los días», contaba. A ello se unía que era mucho más lenta que sus compañeros a la hora de aprender, sobre todo con lo relacionado con la compresión lectora.

Reconoce que su padre se desesperaba con ella, pero le dio un consejo que aún guarda con anhelo: «Te voy a dar el mejor consejo que te van a dar en tu vida: ‘Que siempre seas tú y que nunca hagas caso a nadie que te quiere humillar, ni insultar, ni disminuir y te diga que no llegarás. Con esfuerzo, lucha, sudor y muchas lágrimas y un poco de talento, llegarás a donde quieras llegar». Leticia reflexionaba acerca de su trayectoria profesional y sentenciaba: «He triunfado en el mundo infantil por cómo he sido de pequeña».

Su gran «fracaso personal»

Por último, Leticia Sabater también habló de cuestiones amorosos, un tema en el que no ha tenido suerte. Hacía mención a uno de los hombres más importantes que habían pasado por su vida, su exmarido, el empresario José María Fernández Mayo, también conocido como Morgan. «Le sigo queriendo mucho y sigue teniendo un hueco en mi corazón. Intenté por activa y por pasiva que nuestro matrimonio funcionara y ha sido mi gran fracaso personal». La pareja se dio el «sí, quiero» en 2001, un fugaz matrimonio que concluyó dos años después.

Ahora, la cantante se ha embarcado en esta nueva aventura en ‘La casa fuerte’ donde comparte reality con conocidos rostros televisivos como Maite Galdeano, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Cristina Gilabert, Fani, Christofer y, José Labrador, entre otros. Un nuevo formato donde los concursantes se está sometiendo a diversas pruebas para conseguir dinero y guardarlo en la caja fuerte de su habitación.

No es la primera ocasión en la que la vemos lidiar en un reality, ya participó en ‘Supervivientes’ y ‘Acorralados’. Esta oportunidad llega cuando acaba de presentar su último tema, ‘Vete pal carajo tra tra’, que se convirtió en ‘trendig topic’ el mismo día de su estreno. Una canción que combina sonidos urbanos con ritmos pop y flamenco y en el que ha hecho un guiño a Rosalía.