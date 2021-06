Enrique del Pozo ha compartido una divertida anécdota que vivió con la periodista en un restaurante en el que coincidieron con el rey emérito y su grupo de amigos.

La muerte de Mila Ximénez ha dejado un gran pesar en gran parte de la sociedad española, así como en todos aquellos que compartieron algún que otro momento con la periodista. Este domingo, ‘Viva la vida’ ha rendido homenaje a la colaboradora de ‘Sálvame’ y Enrique del Pozo ha echado la vista atrás para contar una divertida anécdota que protagonizaron la sevillana y el rey Juan Carlos.

Enrique del Pozo ha comenzado narrando su anécdota y remontándose a años atrás cuando estaba cenando con Mila Ximénez en un restaurante en donde coincidieron con el rey Juan Carlos y unos amigos. «Se la estaban comiendo todos con la mirada«, cuenta el periodista y añadía que entre ellos estaban realizando algún que otro comentario con tintes machistas.

«Jugaba dentro del juego su majestad, el Rey Juan Carlos. Uno de ellos se levantó y le dijo algo en su oído (a Mila) de forma privada», prosigue. Según cuenta el nuevo colaborador de ‘Viva la vida’, la respuesta de Mila Ximénez fue inmediata y no dejó a nadie indiferente: «Dígale a su rey que él ya tiene su reina y yo nunca seré la puta de ningún rey«. Una contestación que ha despertado las risas del resto de colaboradores que se encontraban en plató y que aseguraban que así era la auténtica sevillana.

De la misma forma, aprovechando que estaban contando cómo se sentían tras el fallecimiento de la colaboradora, Carmen Borrego se pronunciaba acerca de la presencia de Antonio David Flores en el tanatorio. En concreto, la hija de María Teresa Campos insistía en que tenía derecho en estar allí presente debido a la amistad que habían mantenido ambos en el pasado, aunque hacía hincapié en desmentir las declaraciones del excolaborador sobre sus recientes conversaciones con la periodista.

«Yo tengo entendido que ellos han sido amigos, pero que los últimos meses no tenían ningún contacto. Y que él durante la enfermedad ha tenido muy poco o ningún contacto con Mila. A mí también me consta que Mila Ximénez no estaba de acuerdo con la actitud de Antonio David Flores en los últimos tiempos. Me consta que en los últimos meses no ha habido relación ni buena ni mala», desvelaba la hermana de Terelu Campos.

La muerte de Mila Ximénez ha unido a los colaboradores de ‘Sálvame’

El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez compartía con la audiencia de ‘Deluxe’ una importante reflexión acerca de lo que había supuesto la muerte de su gran amiga tanto para él como para el resto de colaboradores de ‘Sálvame’. El presentador reconocía que había provocado que todos se hayan unido después de un tiempo en donde sus opiniones han sido muy dispares.

«Después de una época en la que hemos estado divididos por Rocío Carrasco, y en el programa ha habido muchas disputas, siempre aparece algo que, lamentablemente ha sido por una pérdida, se ha producido una unión entre todos. Ha vuelto a unirse algo que estaba resquebrajado«, comentaba.