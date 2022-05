Paz Padilla está a punto de vivir uno de los días más duros de su vida desde que es personaje conocido. Hay que recordar que hace unos meses abandonaba el plató de ‘Sálvame’ por una discusión con Belén Esteban sobre las vacunas del Covid-19. Ahora, después de este mal trago, este martes 31 de mayo, la presentadora de televisión estará presente en el juicio que se celebrará después de que ella demandara a Mediaset y a La Fábrica de la Tele por lo que ella considera como despido improcedente. Tendrá lugar en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid.

La humorista recibe un elogio tras su despido de la tele

Han sido meses largos para muchos de sus seguidores. Y es que a muchos de ellos les gustaba ver cada tarde en el plató de ‘Sálvame’ a Paz Padilla. Pero ella ahora está centrada en otras cosas, en otros compromisos profesionales. El teatro está siendo uno de ellos. De hecho, el teatro le está llevando a diferentes puntos de nuestro país, donde ofrece cada día su función.

En uno de los viajes que ha hecho a Málaga, Paz se ha encontrado con una fan de lo más incondicional. De hecho, se trata de una señora que echa mucho de menos a la humorista en la tele y así se lo hace saber. «Te echamos de menos en la tele, te echo mucho de menos en la tele», le dice en varias ocasiones. Paz, consciente de que vuelta no es posible, hace oídos sordos y tan solo la mira, sin responderle nada.

Esta fue la última vez que vimos a Paz Padilla en el plató de ‘Sálvame’

En una entrevista que dio a SEMANA hace unas semanas, Paz confesaba que estaba centrada en otros compromisos y que ya ni siquiera veía el programa de Telecinco. «Yo no veo ‘Sálvame’ ya, estoy apartada del mundo… estoy en otra onda. Le agradezco muchísimo a ‘Sálvame’ y a Telecinco por haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida. He aprendido mucho. Soy quien soy por mis circunstancias y lo que he vivido», declara agradecida. En cuanto a si mantiene el contacto con sus compañeros de plató, Paz prefiere no dar detalles. Eso sí, confirmaba que les tiene cariño: «Le guardo mucho cariño a todo el mundo que pasa por mi vida. Quiero a todo el mundo. Soy feliz. Estoy en otro momento de mi vida».

Paz Padilla prefería destacar el buen momento que atraviesa. Ha empezado una nueva etapa y no puede estar más feliz: «Yo no tengo enemigos, los que están a mi alrededor, son amigos. No sé si han sido injustos conmigo, estoy en otra onda. Ante cualquier situación en la vida, tienes que decir qué va a pasar. A partir de ahí, hay que focalizar. He tenido una etapa en ‘Sálvame’ y ahora tengo otra etapa. Y ahora estoy focalizada en mi nueva vida. Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo. Esto le pasa a todo el mundo. No quiero entrar en esas cosas, estoy en otro momento de mi vida», decía convencida de que está en otro momento.