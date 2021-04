«Rocío Carrasco se vuelve loca cuando sabe que han echado a Fidel», ha afirmado Carmen Borrego sobre el grave accidente que sufrió su amiga en el año 2000.

Son viejos episodios en la vida de Rocío Carrasco que vuelven a estar de actualidad gracias al documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Esta vez reparamos en el grave accidente de tráfico que sufrió el 12 de febrero de 2000 cuando viajaba en compañía de su entonces novio, Fidel Albiac, en el municipio madrileño de Pinilla del Valle por el que estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Carmen Borrego, que acompañó a su amiga en el hospital, fue testigo de la tensión que se vivió allí y cómo Amador Mohedano, José Ortega Cano y Pedro Carrasco tomaron una importante decisión.

«Se crea una situación de mucha tensión», ha relatado durante su intervención en ‘Viva la vida’. La colaboradora ha recordado que la familia temía por la vida de la joven, que por aquel entonces tenía 22 años. «En ese nerviosismo Amador, Ortega Cano y Pedro Carrasco deciden echar a Fidel Albiac. Primero porque no se fían de él».

La hija de María Teresa Campos ha contado que fue ella quien cuidó de Fidel llevándole a su casa. «Estaba destrozado», ha reconocido. También le quitaron las llaves del hogar que compartía con Rocío en la urbanización de la Moraleja. «Yo me llevé a Fidel y durmió en mi casa. Luego me lo agradecieron y lo hizo quien es mi amiga, Rocío Carrasco, y Fidel Albiac».

Tras aquella tensa situación, él no notaba los dolores, a pesar de que también había sufrido importantes daños por el accidente. «Un mes después a él le operan de la misma operación de espalda que a Rocío. En aquel momento estaba conmocionado, no le dolía nada», ha manifestado.

«Se vuelve loca»

Carmen Borrego ha explicado cómo hubo una unión para echar a Fidel del hospital, pero no tuvieron valor para comportarse de igual manera con Antonio David Flores. «Lo que se atrevieron a hacer con Fidel no se atrevieron a hacer con Antonio David. No se le echó porque era el padre de los nietos de Rocío Jurado». La colaboradora también ha revelado cómo se tomó Rocío Carrasco aquella situación. «Se vuelve loca cuando sabe que han echado a Fidel, pero estamos hablando de una persona que está muy mal».

Rocío Carrasco tratará este tema, entre otros, en la nueva entrega de la docu-serie que protagoniza. El sonado accidente ocurrió en el municipio de Pinilla del Valle, muy cerca de la localidad madrileña de Rascafría, cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la carretera y dio una vuelta de campana. Ella, que iba de copiloto, sufrió un traumatismo craneoencefálico y fractura de una vértebra. Dos dotaciones de los bomberos intervinieron para rescatarla del coche y posteriormente fue trasladada al hospital ’12 de octubre’ de Madrid donde ingresó en la UCI.