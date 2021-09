Julen de la Guerra ha desvelado su secreto después de que los Gemeliers le desenmascarase en ‘Secret Story’. Ha explicado al detalle en qué consiste su anomalía física en el pene, resultante de una operación defectuosa de fimosis. Vea el vídeo.

Poco a poco se van conociendo los famosos que se esconden detrás de los secretos con los que abre boca ‘Secret Story’, el nuevo reality de Mediaset. Si la semana pasada alucinamos con la historia de Chimo Bayo que “había hecho un milagro” al salvarle la vida a un enfermo terminal, ahora se ha desvelado por sorpresa el secreto con el que acudió Julen de la Guerra al concurso. La culpa de que lo que ocultaba saliese a la luz ha sido de Los Gemeliers, que al escuchar la primera pista sobre el secreto de su compañero de casa no tuvieron que sumar dos más dos.

Sin embargo, lo que no sabían era concretamente a qué se refería el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al anunciar que “tengo una anomalía física a la que llamo The Warrior Dolphin’. La explicación ha dejado a todos muchos y a Julen nervioso por su confesión más íntima y es que la malformación se encuentra escondida precisamente en sus atributos masculinos. El concursante explicó cómo en un viaje con amigos por Gandía conoció a una chica y en plenos juegos de alcoba ella se percató de que había algo extraño en su miembro. Se trataba de “una pequeña aleta” resultante de una operación de fimosis que cicatrizó de manera incorrecta. Una circunstancia que no le provoca ningún complejo, aunque sea incómodo de explicar al mundo entero en directo en ‘prime time’.

Sandra Pica no sabía dónde meterse y es que todos saben que ella es precisamente la que debería haberse percatado del secreto que escondía Julen, aunque a ella se lo haya enseñado antes que al resto. “No se fija en los pequeños detalles”, llegó a decir este nervioso por anunciarle al mundo su defecto físico y al ver cómo su chica no había reparado en que en eso trataba precisamente la anomalía física que tanto rondaba como secreto sin dueño por la casa. Ella trató de tirar balones fuera asegurando que él se lo había contado ya, sin dejar claro si había podido verlo en primera persona o tan solo habla de oídas, lo que despertó las gracias entre sus compañeros.

En las redes sociales las reacciones a la revelación de Julen de la Guerra sobre que sufre una anomalía física en su miembro viril a la que incluso habría puesto nombre cayó como una bomba. Las reacciones no se hicieron esperar. Unos destacan que su secreto es tan absurdo como su concurso, mientras que otros han hecho chanza con la revelación de «pequeña aleta» o «pequeños detalles» a los que hacía alusión Julen y que para los usuarios hace referencia también al tamaño de sus atributos.

Vea el vídeo para conocer cómo explicó Julen su malformación en el pene y cómo reaccionan sus compañeros de ‘Secret Story’ a su revelación.