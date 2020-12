El director de ‘Sálvame’ ha anunciado en ‘Sálvame’ que la madre y hermanas de La Veneno lo llevarán a los tribunales porque les «ha parecido fatal» lo que se ha dicho sobre ella.

Este martes, David Valldeperas ha anunciado que los familiares de Cristina Ortiz Rodríguez, más conocida como La Veneno, han tomado medidas legales contra él. Lo han denunciado «por unas historias que se contaron aquí en su día cuando murió, que nos intentaron vender las fotografías que le habían hecho en el hospital y parece ser que parte de la familia se lo ha tomado fatal y me han denunciado». A pesar de que el círculo de la desaparecida actriz lo llevará a los tribunales, el director de ‘Sálvame’ se ha mostrado tranquilo: «Hemos hablado con la madre y la hermana a ver qué les parece todo lo que se está contando estos días».

La madre y las hermanas de Cristina La Veneno han sido quienes han decidido recurrir a la justicia para acusar al periodista y director de ‘Sálvame’. El motivo son las informaciones que se dieron a raíz de la muerte de Cristina. En su momento, ha señalado Valldeperas, «se abrió un debate sobre si se tenía que hacer este homenaje». Finalmente “a la familia le ha parecido fatal todo lo que se ha dicho y, de paso, me cae a mí la demanda”, le ha contado a Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier habla de La Veneno como referente del mundo ‘trans’: «No es mi guerra»

Y es que contra el presentador del programa también se han hecho duras acusaciones. María Jesús, madre de La Veneno, le ha mandado ‘recuerdos’. Una vez comentó que La Veneno no le parecía una referente del colectivo trans y sus palabras no fueron de su agrado. Una cuestión que el de Badalona ha vuelto a abordar en su programa. «Yo hablo con desconocimiento del mundo trans. Parece ser que el colectivo la ha elevado a categoría de referente a La Veneno… Dentro del colectivo gay no hay un solo referente del colectivo gay. Yo tampoco soy trans, y como no es mi mundo no puedo decir ‘pues vaya referente’, porque no es mi guerra», señalaba.