Ya lo advirtió la misma Belén Esteban. Nos íbamos a sorprender mucho con los invitados que iba a entrevistar en su sección televisiva ‘Belén a bordo’ en la que cada jueves monta de copiloto a un famoso para realizarle una batería de preguntas.

Así ha sido. Tras ‘Los Javis’ y Ágatha Ruiz de la Prada, Belén Esteban ha contado con un compañero de viajes que pocos habríamos imaginado que se atrevería a prestar su imagen dentro de un espacio de corazón. Se trata del presentador de informativos de Telecinco, David Cantero.

En un principio, el perfil serio asociado a la profesión de David Cantero poco nos cuadraba en el coche de Belén Esteban, pero el presentador nos ha sorprendido con su simpatía y naturalidad.

“He hecho cosas muy peligrosas, pero tanto como esto no”, comentaba David nada más subirse al coche de La Esteban.

Belén Esteban ha reconocido que le imponía mucho respeto un invitado de la talla de David Cantero, pero el entrevistado resultó ser una persona muy cercana. “Es un tío estupendo, con él pudimos hablar de todo, de la familia, de sus momentos buenos y malos de su profesión, de su situación laboral…”, adelantaba Belén antes de ver la entrevista. Así fue.

Para comenzar, David Cantero nos desveló un talento oculto. El presentador de informativos toca la guitarra eléctrica.

También confesó a Belén que su vocación periodística le viene desde pequeño. Como reportero de guerra, ha vivido situaciones muy duras: “He estado presente en muchos conflictos de guerra y eso me marcó mucho”.

Sobre su vida familiar, David Cantero le ha contado a Belén que es un feliz y enamorado padre de familia: “Yo no quería tener hijos y tengo 3. Me cambiaron la vida. Uno de ellos está en el ‘Programa de Ana Rosa’. Intento inculcarles la humildad y que se busquen la vida”. “Estoy enamorado de mi mujer. Llevo 20 años con ella y estoy feliz y encantado. Tenemos suerte de que ahí siga el deseo y la pasión”.

Respecto a sus inicios, a David Cantero nadie le regaló nada: “Mis padres no me pudieron ayudar, era una familia muy humilde y todos nos lo hemos tenido que trabajar. He vendido enciclopedias, he trabajado de DJ…”.

Belén Esteban sabía que el presentador había coincidido trabajando con la reina Letizia. Por ella le preguntó: “Coincidí con Letizia un año y pico. Era buena compañera y simpática. Cando me enteré del compromiso con Felipe me quedé loco”.

Belén Esteban no se cortó a la hora de piropear a David: “Eres un presentador muy guapo. ¿Crees que hay machismo en la tele?”. Cantero lo tiene claro: “Al hombre se le exige menos presencia física que a las mujeres en televisión. En informativos es verdad que no vale sólo ser guapo”.