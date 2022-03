David Broncano se ha convertido en el nuevo invitado de Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya‘. El presentador de ‘La Resistencia‘ ha charlado animadamente con el cantante de rancheras y se ha abierto en canal a la hora de hablar de su infancia, así como de otros aspectos de su vida. El presentador de Telecinco le ha puesto ahora él en un aprieto al joven y le ha acabado preguntando cuánto dinero tiene en el banco.

David Broncano ha concedido su entrevista más personal y no ha dudado en mojarse acerca del dinero que tiene en el banco, al igual que hacen sus invitados cuando van a su programa de Movistar+. «Gano dinero como presentador, gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso, lo gano holgadamente. Tengo mucha suerte», admite. El humorista reconoce que es muy afortunado por todo lo que ha conseguido con tan solo 36 años: «A su vez lo gano haciendo bromas y haciendo chistes. Es noble, el dinero lo gano haciendo el bien. Tengo cero reparos con eso, gano mucho dinero y no hago daño a nadie. Hago que ese dinero revierta en el bienestar de la gente que yo considere».

De la misma forma, Broncano hace hincapié en que ahora como productor no ha conseguido ganar mucho dinero, aunque en en su faceta como presentador si. «Estamos empezando. Pero en lo nuestro se gana dinero, presentando un programa se gana mucho dinero», explica. En cuanto a sus planes de futuro o presencia en otros formatos de televisión, el presentador de ‘La Resistencia’ cierra la puerta por completo a concursar a ‘Supervivientes’, aunque se lo ofreciera el mismo Paolo Vasile. «Soy muy pudoroso. Estoy aquí tranquilo, pero en un sitio en el que cuentes tus cosas no. Es un tipo de formato en el que no me veo. Me gusta tener mi vida privada, yo iría sin cámaras», expresa.

Ha sido un programa diferente puesto que el propio David Broncano puso una condición para ponerse frente a Bertín Osborne. En concreto, el cómico pidió no llevar a su familia de invitados y por ello durante la velada que pasaron en la finca del cantante tan solo les acompañaron Pocholo, El Sevilla y Boris Izaguirre. «Normalmente, llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí«, explicó el presentador de ‘La Resistencia’.

El regalo de Bertín a David Broncano

Durante su visita al espacio de Movistar+, Bertín Osborne le prometió a David Broncano que le iba a regalar un caballo. Ahora, que el presentador de ‘La resistencia’ ha viajado hasta la casa del cantante se le ha sido entregado. Una promesa que el presentador no dudó en cumplir ante la sorpresa de su invitado. «¿Esto se me va a ceder? Sigo pensando que me estás vacilando», le dijo totalmente incrédulo. «Esta es tuya. Te he dicho que te la regalo». Finalmente, el cómico ha recibido una potrilla que cuidará en un centro del norte de la Comunidad de Madrid. Por el momento, ha mantenido la incógnita del nombre que le ha puesto hasta la emisión del espacio. «No voy a decir el nombre porque ponen este fin de semana el programa, me gusta crear emoción. Se me ocurrió allí, pero está bastante guapo», dijo.

En su entrevista, David Broncano también ha tenido tiempo de preguntarle a Bertín Osborne por los rumores que había acerca de su supuesto romance con Vicky Martín Berrocal. El presentador los ha negado por completo y ha dejado claro que la diseñadora es como su hermana.