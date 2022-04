Disney+ ha iniciado las grabaciones de sus primeras series originales en España, y entre las primeras anunciadas se encuentra ‘La última’. Se trata de una ficción protagonizada por Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, en la que ella interpreta a una dulce chica que tiene como sueño triunfar en la música, y que un día es descubierta por un productor musical. Pero, ¿estará David Broncano involucrado en esta serie de alguna forma?

Entre las cosas que le ocurrirán a Candela, la protagonista de la ficción, es dar un concierto en un festival de música, tal y como desveló SEMANA en exclusiva. Durante esta misma semana la pareja se ha trasladado a la valenciana localidad de Cullera para grabar dentro del recinto del Medusa Beach Club, un lugar de ocio que cuenta con un gran escenario al aire libre, en el que Candela dará uno de sus conciertos. Pero parece que este no será el único lugar que visitará el personaje tras su ascenso a la fama.

De estos sitios, tal y como se puede ver en las fotografías del making off desveladas por la plataforma Disney+, está el plató del programa ‘La resistencia‘. En una de las instantáneas publicadas se puede ver a Aitana sentada en el sofá del mítico plató de Movistar+, y puede verse un cojín con la cara del presentador David Broncano. A pesar de esto, no hay rastro de él físicamente en la imagen. ¿Realizará un cameo el conocido presentador en la serie de Disney+? ¿Cambiará de plataforma por un día para protagonizar alguna escena con Aitana y volver a la interpretación? Recordemos que el joven ha realizado distintas apariciones en ficciones como ‘El fin de la comedia’ en Comedy Central, ‘Capítulo 0’ en #0, ‘Amar es para siempre’ en Antena 3 y ‘Mira lo que has hecho’ en Movistar Plus+.

Así es ‘La última’

‘La última’ es un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad. Es la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

