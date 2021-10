Tras las disculpas de la joven, el torero no descarta dar un paso atrás en la demanda que interpuso contra ella: «Tenemos una conversación pendiente y si podemos llegar a un acuerdo común, tocará hacerlo».

Este jueves, durante la emisión de ‘Secret Story‘, José Antonio Canales Rivera y Cynthia Martínez han protagonizado un cara a cara en el que han dicho delante de toda España lo que piensan el uno del otro. El primero en hablar abiertamente sobre la química que tiene con la joven ha sido el diestro. Este no ha dudado en admitir que le parece «una chica entrañable, súper correcta, muy ambiciosa, con ganas de hacer cosas y estamos creando algo».

El diestro ha reconocido que encontrarse con la que fuera su amante en la casa de Guadalix de la Sierra no fue una sorpresa para él. En realidad, la sorpresa ha sido poder compartir con ella en el concurso, donde también ha podido conocerla mejor. «No está pasando nada que no hubiese pensado en un principio antes de venir. No puedo estar con un escudo y una lanza en contra de nadie», arrancaba diciendo. «Cuando entro quiero que pasen los días y saber con quién estoy conviviendo y saber con quién quiero compartir y con quién no. La sorpresa ha sido encontrarme a una persona que me cae genial, no puedo decir otra cosa».

Cynthia habla de su relación con Canales Rivera: «Ha pasado a ser una amistad»

Cynthia, por su parte, explicaba: «Yo antes de entrar estaba dentro de mis cábalas. Imaginaba que podría pasar». Asimismo, dejaba claro que cuando tuvo un affaire con él (lo suyo fue cosa de una noche), apenas conocía aspectos de su vida: «Yo no sabía nada de su vida».

«Lo estoy conociendo aquí y al final es verdad que se podía haber creado una relación cordial de compañeros, sin más, pero no. el tema es que yo Hemos tenido diferencias a la hora de hablar. No solo ha sido una convivencia cordial. Ha pasado a ser una amistad dentro de la casa. Desde su punto de vista entiendo lo que él haya querido hacer en todo momento», destacaba Cynthia, emocionada.

Las palabras que la harían romper en llanto serían las relacionadas con la polémica que ella misma creó al destapar su aventura con el gaditano, del que llegó a apropiarse de sus calzoncillos tras su fugaz noche juntos. «Creo que debemos tener una conversación. O no. quiero pedirle perdón si en algún momento te he causado algún dolor», decía, rota. Canales Rivera no ha dudado en acercarse a ella para abrazarla en señal de perdón.

«Si podemos llegar a un acuerdo común tocará hacerlo», asegura el diestro

Eso sí, el matador ha aclarado que «la demanda está en curso». Al margen de lo que suceda en los tribunales, antes de eso está dispuesto a hablar con ella. Pero desea hacerlo fuera del concurso. «Tenemos una conversación pendiente y si podemos llegar a un acuerdo común tocará hacerlo. No quiero hablar más del tema. ¿Que le vamos a buscar una solución? No me importaría», sentenciaba.

Por otro lado, aclaraba que su buen rollo con Cynthia no es el paso previo a una reconciliación. Tampoco a algo que pueda dar pie a una historia de amor. «Ella está súper enamorada de su pareja y yo con mi ex pareja creo que le debo muchísimo respeto», decía. Cynthia le daba la razón: «Estoy ilusionada y enamorada hasta las trancas y me casaría con él mañana». Y añadía: «Ha sido una grata sorpresa conocerte dentro de la casa. Que estés aquí no significa que seas una planta. La madurez que tienes es muy importante. Ya veremos a ver lo que pasa».

Por último, el andaluz zanjaba: «Quiero darle las gracias por las disculpas. No tengo mucho que decir. Al principio cuando entré con esta intención y creo que he acertado. Quiero darle la enhorabuena por su programa y ya que está aquí, que lo aproveche, que le va a venir increíble».

Minutos antes de su cara a cara con Canales Rivera, Cynthia Martínez se sinceraba sobre su relación con él. «Creo que tiene súper buen fondo. Hemos llegado a un punto de inflexión por que hay buen fondo centro de cada uno», decía. «Tiene un gran corazón».

Cynthia asegura tener muy buen concepto sobre el torero

Ahora que han sido capaces de llegar a un entendimiento es probable que el torero dé un paso atrás en la batalla legal que emprendió contra su compañera. Cuando esta irrumpió en los medios de comunicación contando con todo lujo de detalles cómo había sido su noche de pasión con Canales Rivera, su vida sentimental se tambaleó. Y en cuestión de horas, su noviazgo con Isabel Márquez quedó hecho trizas. La empresaria toledana decidió romper de inmediato tras conocer la infidelidad de este. Tiempo después decidieron darse una segunda oportunidad. Pero la entrada del sobrino de Paquirri en el ‘reality’ volvía a ponerlos en una situación límite. Y rompieron nuevamente antes de su ingreso en el espacio de Mediaset. Lo que suceda a partir de ahora ha despertado todo el interés en las redes sociales. ¿Estamos ante el comienzo de una bonita amistad o puede que surja de nuevo la chispa entre ellos? ¡Solo el tiempo nos dará la respuesta!