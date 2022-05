Ha sido un día repleto de emociones para Ramoncín que, tras una broma en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, estallaba en sus redes sociales y compartía una carta abierta dirigida directamente al programa y a la cadena. Lo que ha molestado es cómo se hace alusión hacia su persona: “Dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… mira Ramoncín”, decía en el guion. Algo que el cantante ha tachado como “inadmisible”. Tras la publicación de esta, el community manager de la serie ha comentado en esta fotografía pidiéndole disculpas por si se había sentido ofendido tras la emisión de este capítulo, uno de los últimos de esta mítica serie.

La serie ha querido pedirle disculpas públicamente

Desde la serie han hecho alusión de que el personaje de Antonio Alcántara no conoce ni la trayectoria personal ni profesional del artista, ya que se encontraría en los 90, quitándole así importancia al asunto. «Ramoncin, sentimos mucho que te haya disgustado el comentario de Antonio Alcántara, un chascarillo hecho desde el personaje de un señor de los 90 que en absoluto conocía tu impecable vida profesional y familiar, aunque no se perdiese ni un programa de Lingo en La 2″, comienza diciendo en el comentario que le ha dejado en la publicación en la que ha estallado el cantante.

«Nosotros, la serie, Grupo Ganga y todo San Genaro si que somos conscientes de tu carrera y tú gran labor profesional y personal y siempre te hemos considerado parte de la historia de España y de nuestra familia, por lo que queremos enviarte todo nuestro cariño y nuestras disculpas si te han ofendido las palabras de Antonio Alcántara ❤️», sentenciaban los encargados en pedir disculpas públicas a Ramoncín que, efectivamente, las ha aceptado cerrando así un capítulo. «Disculpas aceptadas. Pero no podía esperar un desprecio como ese hacía mí, por todo lo que ya he expuesto. Cuando el daño viene de quien aprecias duele más», le ha comenzado recriminando el artista.

El reproche de Ramoncín a ‘Cuéntame cómo pasó’

«El problema no soy yo, sino las personas que ya no pueden defenderse y a quienes se ha señalado como incapaces para criar y educar en condiciones a su hijo, nieto, sobrino… Ese comentario se queda ahí ad aeternum y lo verán millones de personas. Es muy injusto», le reprocha antes de cerrar este episodio de su vida que, tal y como él mismo ha dicho, no le ha hecho ni pizca de gracia.

Antes de zanjar de manera definitiva el tema, ha querido hacer pública a través de otra imagen las disculpas de ‘Cuéntame cómo pasó’: «¡NADA MÁS QUE DECIR! Gracias a tod@s! A los que han escrito a favor y a los que han discrepado desde el respeto. Los otros no merecen una sola palabra. Creo en los derechos y he luchado, lucho y lucharé por ellos toda mi vida, los míos y los de los demás y jamás, JAMÁS, me voy a callar algo que vaya contra mis creencias y mi forma de entender la vida, (esto os lo recomiendo a todos sinceramente), si no fuese así no sería capaz de mirarme al espejo. Y al que no le guste, ya sabe», decía.