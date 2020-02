Comienza la cuenta atrás. ‘El tiempo del descuento’ calienta motores para su gran final. El reality de Mediaset cerrará las puertas de la casa de Guadalix dentro de una semana. Este domingo, Dinio se ha convertido en el séptimo concursante que ha abandonado el reality. El cubano se ha batido en una expulsión muy igualada junto a su compañero Kiko Jiménez. Por fin, se han desvelado los cuatro finalistas del concurso.

Jorge Javier Vázquez anunciaba que además de Dinio, el Maestro Joao también era expulsado de la casa. Por tanto, los cuatro finalistas son los siguientes: Gianmarco Onestini, Anabel Pantoja, Pol Badía y Kiko Jiménez.

El vidente, octavo expulsado, ha vivido una noche muy tensa debido a diversas desavenencias que ha mantenido con Adara quien regresaba, de nuevo, a la casa para pasar una última noche. La madrileña se mostraba muy crítica con el que fuera su amigo y le decía que su relación estaba completamente rota. “Estoy muy decepcionada contigo por los comportamientos que has estado teniendo con Gianmarco””, reconocía.

Añadía que no le había gustado cómo había actuado en los últimos días: “Le has intentado hacer dudar y te has aprovechado de la situación con eso de que tienes una bomba sobre mí”. Y le tachaba de seguir un papel: “He visto mucha maldad. Te supera el protagonismo y el juego, más que una amistad”.