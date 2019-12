Como cada año en el preludio de la Navidad, Cristina Pedroche ha visitado ‘El Hormiguero’ para empezar a calentar motores de cara a ese 31 de diciembre marcado en rojo en su calendario y en el de todos. Un día en el que volverá a ser protagonista gracias a la elección de su -siempre controvertido- look para presentar las Campanadas de Fin de Año.

Más allá de su vestido, la entrevista con Pablo Motos ha dado pie a hablar de otros temas de actualidad que envuelven a la de Vallecas. Uno de ellos es la presentación de su muñeco de cera en el Museo de Cera de Madrid, hace dos semanas. Una figura que ha despertado toda clase de opiniones. Hay quien considera que refleja bastante bien los rasgos de identidad de Pedroche (ella misma) y quien cree que es poco menos que una aberración.

El presentador de ‘El Hormiguero’ quiso preguntarle a Cristina que qué pensaba ella después de saber que «hay gente que dice que no se parece». Y atención a la respuesta de la protagonista porque va a traer cola: «Hay gente que dice la verdad». Pero fue más allá y se atrevió a decir algunas cosas que no le gustaban de su muñeco de cera: «Cogieron los dientes que no se parecían. Yo los tengo muy blancos y ahí no están tan blancos. También pedí que marcaran un poco más las cejas y ahí están como un poco raras». Otra cosa que no le gustó fue el color de los ojos.

Las palabras de Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’ chocan de bruces con su tremenda alegría cuando firmó en el libro de personalidades que cuentan con representación en el Museo de Cera de Madrid. Ahí definió su figura como «preciosa» y la experiencia como «tocar el cielo». ¿Se lo ha pensado mejor dos semanas después o simplemente es que nunca le ha gustado? Opiniones habrá para todos los gustos, como con su figura.

Sea como fuere, Pedroche ha vuelto a dejar claro que, pese a los fallos, se siente orgullosa: «Es un orgullo tener una figura en el Museo de Cera porque es algo muy guay y no todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que quiero que cuando se hagan la foto que digan ’Es con la Pedroche, no con Rosalía«.