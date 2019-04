Bárbara Rey iba a ir a ‘Supervivientes’ y finalmente no lo hará. Así lo ha contado ella misma a través de su perfil de Instagram, donde la actividad es frenética. Las declaraciones de la artista provocaron una oleada de rumores acerca de si su baja tenía o no que ver con el fichaje estrella de la temporada: el de Isabel Pantoja.

La murciana ha asegurado desconocer si el hecho de que la organización haya decidido no contar con ella responde o no al veto de otra concursante y, además, afirma que no le importa. Pero hay algo que sí ha molestado a la madre de Sofía Cristo. Tal y como ella ha contado a todos sus seguidores y tirando del sentido del humor habitual que derrocha cada vez que habla, Bárbara ha confesado que durante el tiempo en el que era concursante confirmada del programa de supervivencia se dedicó a comer sin barreras.

“Yo, que me había comido unas cuantas fabadas y bastantes chorizos y huevos fritos con patatas y la Biblia en verso… y resulta que ahora no voy y tengo 6 kilos de más que me tengo que quitar”.

Bárbara Rey, destrozada tras una traición que no esperaba

Sin perder la sonrisa, Bárbara cuenta que contaba con quedarse “como una flauta” y que a su edad no estaba dispuesta a perder la figura, así que pensó “esta es la mía para hincharme a comer con lo que me gusta… y ahora van y ¡qué disgusto! me lo tengo que quitar todo a base de pasar hambre”. Pero la confesión de Rey no termina ahí, ya que finaliza su discurso asegurando que quizás esto es lo mejor que le podía pasar ya que puede ser que hubiera “cogido la malaria… y pa malaria… pa malaria ya hay bastantes por ahí”.