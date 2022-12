Han sido una de las parejas que más momentazos ha dado en la última edición de ‘La isla de las tentaciones’. Claudia y Javi se han convertido en los grandes protagonistas de este último programa. Desde el comienzo de esta aventura, para él no ha sido nada fácil e incluso se ha mantenido aislado del resto de sus compañeros y las tentadoras del concurso. Una actitud que a Claudia no le gustaba nada y que le llevó a tomar decisiones e incluso a dejarse llevar con Álvaro Boix, el último tentador que entró a participar. ¿Han logrado superar todos los obstáculos? Claudia y Javi han decidido salir juntos del programa tras haberse enfrentado a esta dura y complicada prueba de amor.

Javi ha sido el primero en entrar a la hoguera final asegurando que «vine de aquí de una manera y ahora ya soy otra. He madurado un montón estos días. He aprendido a dormir solo, a convivir con mujeres… Estoy muy orgulloso de mi paso por el programa«, decía. Sin embargo, aseguraba que tenía «muchas preguntas que hacerle a Claudia. Llevo muchos días mal. Entonces creo que hablar con ella me va a venir bien para aclarar la cabeza porque está hecha un lío». «Cuando la miro a los ojos y la veo, sé que es mi mujer. Me quiero mantener firme y no verla y derrumbarme«, le contaba a Sandra Barneda.

Javi se rompe nada más encontrarse con Claudia en la hoguera final

A pesar de sus intenciones, se ha roto nada más ver a Claudia: «Se me pasa todo por la cabeza (…) Ahora la veo y veo la mujer de la vida pero se que me has hecho daño y mi cabeza no lo entiende«, cuenta. Claudia asegura que «vinimos aquí para que tú intentaras estar bien sin mí y no lo has hecho. Tú parece que si no estás conmigo, no estás bien». Javi le reprochaba que él «no necesitaba tentarme porque tú eres el amor de mi vida». Durante su charla, han hablado de la infidelidad de Claudia con Álvaro: «Estaba confundida. Él me hacía reír todo el rato y desconectar. Me da mucha pena haberle hecho daño. Me sabe muy mal», decía ella.

Claudia intentaba que su pareja le entendiese por lo que estaba pasando: «Cuando yo te conocí, tú eras feliz pero ya no. Yo te he dado todo y aún así no ha sido suficiente», decía. Por su parte, Sandra Barneda quería conocer si él se había dado cuenta de cómo era su relación en ‘La isla de las tentaciones’: «Me he dado cuenta de que estoy enamorada de ella y de la relación. Me he dado cuenta de que tengo a la mujer más valiosa en casa. Yo tengo un diamante en casa. No la quiero perder». «Me tienes que querer bien», le pedía ella. «Tiene que entender que yo he llegado al punto que he llegado. No estábamos en nuestro mejor momento. Aquí yo he pensado más en mí porque siempre pensaba en él».

Por su parte, el concursante parecía que comenzaba a entender lo que su novia quería: «Está claro que si quiero estar contigo tengo que volver a ser el Javi de antes. El Javi que siempre era el líder de donde estuviera, que siempre le hacía reír… Se me apagó la inseguridad de perderme«. «No puedes tener ese miedo irracional de perderme», le respondía ella.

Sandra Barneda pregunta la decisión final: cómo se marchan de la isla

Ha llegado el momento decisivo de la noche y Sandra Barneda les ha preguntado cómo querían abandonar ‘La isla de las tentaciones’. Solos, con su pareja o con un nuevo amor. El primero en responder ha sido Javi que lo tenía bastante claro: «Yo me quiero ir con ella sin ninguna duda porque es la mujer de mi vida», decía. Por su parte, Claudia ha asegurado que «Sandra yo siendo honesta conmigo misma yo lo miro y lo quiero tantísimo. Aquí a pesar de todo también he aprendido a valorarlo más porque tengo una suerte de tener un chico que solo se fija en mí. Yo confío en que cambie porque yo no quiero dejarlo para que él se de cuenta. Quiero que lo haga a mi lado. Pero Javi te lo juro que es la última vez. Yo quiero estar con él, pero quiero estar con mi Javi». Finalmente, ha triunfado el amor.