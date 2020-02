‘La isla de las tentaciones’ se ha convertido en el programa revelación de la temporada. La infidelidad de Fani a Christopher mantiene en vilo a la audiencia. Tras presenciar las imágenes de su pareja con Rubén, el chileno protagonizó un memorable momento que se ha convertido en una de las secuencias más destacadas del reality al grito de «Estefaníaaaaaaaa».

Superado por su exposición mediática

Diversos medios aseguraban que había tenido que cogerse una baja por depresión como consecuencia del acoso que sufre en el restaurante en el que trabaja en Alcordón. Y es que en estos últimos días, Christopher era sorprendido por algunas personas que acudían al establecimiento y repetían su grito televisivo para más tarde subirlo a las redes sociales.

Este dato lo ha desmentido un familiar del concursante en el programa ‘Socialité’ quien ha confirmado que no está trabajando actualmente porque ha optado por cogerse vacaciones hasta que las aguas se calmen.

La infidelidad de Fani sigue en boca de todos. Durante la última ceremonia de la hoguera, su pareja se mostró tajante y no quiso presenciar más imágenes de esta con Rubén. Añadía que la situación le estaba superando por completo y solo acertó a decir lo siguiente: «Necesito verla y que me explique muchas cosas porque no entiendo nada». Más tarde mantuvieron un encuentro muy frío donde reinó la tensión.