‘Sin etiquetas’. Así se llama el libro que ha presentado Chelo García Cortés ha presentado en Madrid. Arropada por su íntima amiga Bárbara Rey, la colaboradora de ‘Sálvame’ cuenta los momentos más importantes de su vida en una obra que le ha removido muchas emociones. En ella repasa su infancia, la muerte de su madre, sus comienzos como reportera, las dificultades a las que ha tenido que hacer frente o sus historias de amor. Eso sí, de sus amigos íntimos, entre ellos Isabel Pantoja, apenas comenta nada. Ella misma ha explicado el motivo: «No quiero que nadie piense que escribo este libro porque hablo de nadie. A estas dos amigas, las dos se llaman Isabel, las nombro poquito porque ya no están en mi vida y me duele. Este libro se ha hecho porque querían que contara mi historia». Ella dejó claras dos condiciones cuando le ofrecieron este proyecto: «Pedí que no iba a hablar de las intimidades de los personajes que conozco y que buscaran a alguien que lo escribiera, porque si no nunca iba a terminar el libro. Y sabia que me iba a romper por dentro».

Vídeo: SEMANA

«Han venido los que han podido venir, solo espero que se venda bien el libro», ha explicado en este día en el que se siente «contenta» e «ilusionada». “Marta no ha podido venir por motivos personales», prosigue. Entre las personas que la han acompañado en la presentación se encontraban Sofía Cristo, su hermano Ángel, Terelu Campos, David Valldeperas o Carlota Corredera. “También ha venido mi prima Mari Cruz que se parece mucho a mí. Ha venido de Ourense y no me lo esperaba”. Esta prima, por cierto, ha sufrido una aparatosa caída poco antes de que arrancara el acto. Se ha caído por las escaleras. Por suerte, se encuentra bien: «Mi prima Mari Carmen me ha dicho que está bien y que está en casa».

Chelo García Cortés reconoce que se siente muy orgullosa de sus memorias: “Este libro es mi vida y he corregido el libro miles de veces”. Asimismo, ha destacado: “Este libro es uno de los grandes premios de mi vida”. En él relata episodios como el suicidio de su madre: «Cuando mi madre muere porque no quiere seguir viviendo, mi cabeza hace un “crack” y empecé a hacer lo que me da la gana”. El recuerdo de su madre siempre ha estado presente en su vida y así lo ha plasmado: “Me costó mucho volver a recuperar las fotos de mi madre para este libro. Era guapísima y se parecía mucho a Sara Montiel. Me he dado cuenta que no he superado la muerte de mi madre y pensaba que sí».

En su libro, la colaboradora dedica espacio a su progenitor: «A mi padre le encanta Bárbara Rey y cuando mi padre me preguntaba si era verdad que había estado con una mujer, nunca dije su nombre». De él ha contado que «no se enteró de la enfermedad de mi madre hasta el final porque era algo que daba vergüenza».