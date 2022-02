La guerra entre los Pantoja no cesa y más aún tras la última polémica de Kiko Rivera después de que confesara haber agredido a su hermana, Chabelita Pantoja, cuando esta intentó «cortarse las venas». Unas graves declaraciones que trajeron consigo unas consecuencias y por las que se le cayeron varios contratos de trabajos. Entre ellos, entrar en la casa de ‘Secret Story’ para convivir con los concursantes en calidad de invitado VIP. Ahora, varios días después, la colaboradora se ha cobrado su venganza y ha dado ella la estocada definitiva: será ella quien entre en el reality de Telecinco.

Chabelita Pantoja coge el testigo de Nagore Robles y se convertirá en la segunda celebrity que entrará en ‘Secret Story’. Un movimiento que algunos han interpretado como un gran zasca hacia Kiko Rivera puesto que iba a ser él quien iba a entrar en el reality antes de que se hicieran públicas sus polémicas declaraciones. «El domingo os anunciábamos que estaba previsto que Kiko Rivera entrase en la casa pero esta mañana se publicaba una entrevista con unas declaraciones polémicas que han hecho que tanto Zeppeling como Mediaset hayan decidido cancelar la visita de Kiko«, comentaba Carlos Sobera para comunicar la decisión de la productora.

Ahora, Chabelita Pantoja se embarca en una nueva aventura que le va a servir para desconectar de su realidad y recargar pilas. En concreto, la hija de Isabel Pantoja se mostraba feliz por tener que entrar como «VIP» a ‘Secret Story’ y aseguraba que iba a intentar sonsacarle a los concursantes si se habían enamorado dentro de la casa.

Y es que su entrada a la casa más famosa de la televisión no es baladí. La joven ha admitido que siente cierta melancolía porque va a volver al lugar en el que conoció al amor de su vida, Asraf Beno. «Es un reto para mí, quiero pasarlo bien y divertirme. Quiero que ellos vivan sus tramas independientemente de que yo esté allí. Creo que también es algo bueno para los concursantes que entre alguien nuevo», valoraba la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Anabel Pantoja, que estaba de colaboradora en el plató, se ha quedado perpleja al conocer la noticia y ha admitido que se había enterado al igual que el resto de la audiencia. «Nosotros nos enteramos por la tele de todas las cosas«, decía entre bromas y le pedía a su prima que aprovechase la oportunidad para despejarse y vivir unos días ajena a todo lo que ocurra fuera. Por su parte, Toñi Moreno ha dejado claro que se alegraba de que la Pantoja que entrara en la casa fuera Chabelita.

El motivo del arrepentimiento de Kiko Rivera, según Chabelita Pantoja

Días después de sus polémicas declaraciones, Chabelita Pantoja reconocía que estaba harta de las continuas faltas de respeto de su hermano y confesaba que le había pedido perdón, aunque no creía su arrepentimiento. «No voy a valorar lo que me parece una persona que ‘quizás’ se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito. Gracias a vosotros por darle voz», decía la joven de forma tajante después de leer el comunicado que había compartido el DJ a través de sus redes sociales. Además, consciente de todo el cariño que recibía a través de las redes sociales, la hija de Isabel Pantoja se mostraba desbordada: «Gracias por no agachar la cabeza sobre aquello que no consideráis justo».

Chabelita Pantoja ha reiterado en varias ocasiones sus dudas sobre el supuesto arrepentimiento de su hermano y admite que cree que se debe a que por culpa de sus palabras se ha quedado sin trabajo. «Necesito estar bien, tengo un hijo«, se sinceró la joven el pasado jueves en ‘Ya son las ocho’ visiblemente más calmada. Ahora, menos afectada, la hija de la tonadillera entra en ‘Secret Story’ dispuesta a desconectar de su realidad. Una oportunidad que le llega como un soplo de aire fresco y que dará que hablar en los próximos días. ¿Se pronunciará Kiko Rivera sobre la entrada de su hermana al reality al que iba a ir él semanas atrás?