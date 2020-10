La colaboradora ha valorado la última entrevista de su madre en ‘Sábado Deluxe’: «Me ha enorgullecido la madre que tengo».

La última entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’ no ha dejado indiferente a la audiencia de la cadena. Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto asegurando que le gustó ver a su madre de nuevo en un plató de televisión. «Fue ella en estado puro», ha indicado. Respecto a aquellas voces que se han mostrado muy críticas con la comunicadora, entre ellas, María Patiño, su hija salía en su defensa: «No vi en ningún momento que se portara mal con Jorge Javier Vázquez«. La comunicadora evitó polémicas referentes a la familia Campos y amenazó con irse cuando el presentador intentó tratar temas controvertidos.

Durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’, la colaboradora hacía balance de la entrevista: «Mi madre anoche estuvo estupenda. No me ha dado ninguna vergüenza ajena, me ha enorgullecido la madre que tengo». Uno de los más críticos con María Teresa ha sido su compañero, el paparazzi Diego Arrabal. Carmen se mostraba muy molesta con unos comentarios que han sido totalmente demoledores: «Decir que mi madre te da vergüenza ajena no es respetar a mi madre», le decía visiblemente enfadada.

Aclara el plantón de María Teresa en ‘Hormigas Blancas’

Asimismo, Carmen Borrego ha querido dejar claro que ella no toma ninguna decisión en nombre de la comunicadora. Todo como consecuencia de una sonada ausencia de María Teresa en un reciente programa de ‘Hormigas Blancas’ donde estaba prevista su presencia. «Yo no interviene», ha indicado. Ha querido explicar que su progenitora habló con ellos y tenía previsto acudir a la grabación de este espacio de Telecinco, pero finalmente declinó la invitación. «Yo lo único que sé es que recibo un mensaje de una persona anónima que trabaja en ese programa y me pregunta si María Teresa va a ir».

Ha contado que ella fue la encargada de realizar la llamada para saber si finalmente María Teresa acudiría y trasmitírselo al programa. «Eso fue lo que intervine». Ha querido entrar en detalles y ha señalado que la periodista tomó la decisión de forma independiente: «Yo no le dije a mi madre que no lo hiciera». Ha subrayado que la comunicadora «hace siempre lo que quiere, siempre lo ha hecho. Jamás va a hacer lo que le diga mi hermana o yo». Sentenciaba con la siguiente afirmación: «No tomo ninguna decisión por mi madre». Según Carmen, lo único que interviene es cuando la ayuda en diversas tareas como cuando debe firmar algún contrato o en la gestión de las redes sociales.