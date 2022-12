Carmen Borrego lleva semanas pasándolo muy mal. Su hijo, José María Almoguera, le hace el vacío desde el pasado mes de octubre, cuando salieron a la luz los audios de su mujer, Paola Olmedo, criticando al clan Campos. La malagueña lleva todo este tiempo sobrellevando que su hijo y su esposa han dejado de hablarle. Sin embargo, este cisma familiar sigue siendo objeto de debate y de noticias en ‘Sálvame‘, por lo que este jueves no ha podido más y ha estallado contra la dirección del programa y contra sus compañeros. En el programa se analizaba el distanciamiento de la colaboradora con su vástago y esto ha provocado que la aludida llamase en directo al programa. “¿Hay alguna manera de que tus compañeros, a los que yo aprecio y quiero, empaticen con mi dolor? ¿Hay alguna manera de que se entienda que se hace daño?”, preguntaba.

“¿A ti se te ocurriría, a alguien que tiene un problema con un familiar, ponerle unas imágenes con la familia del contrario para joder?”, preguntaba a Jorge Javier Vázquez. Dolida, la hija de n María Teresa Campos hacía un llamamiento a sus compañeros: “De verdad, os lo pido por favor, compañeros, no lo estoy pasando bien”. Y es que cree que seguir sacando el tema en televisión no ayudará a arreglar las cosas. Si todo esto se sigue exponiendo, la crisis familiar “no tendrá solución”. «Quiero que se deje de hablar de mi hijo, estamos sufriendo», dice Carmen Borrego “Os ruego que dejemos este tema, dejad el tema de mi hijo, lo estamos pasando mal todos”, insistía. «Ruego al programa y a mis compañeros que me ayuden. Quiero que se deje de hablar de mi hijo, estamos sufriendo».

Jorge Javier no parecía muy convencido de sus palabras y le ha espetado: “Tienes la cara de cemento armado, me acaban de pasar una información que me he quedado absolutamente de piedra”. De inmediato intervenía Rafa Mora para lanzar que Carmen Borrego «por dinero» tiene previsto hablar de su hijo en el programa de ‘Sálvame’ en el que debutará como directora. Ante estos comentarios, Borrego ha estallado: «Para empezar eres un reventado porque no te he llamado. Yo hago un tema de los hijos, incluido el mío». El de Valencia le respondía: «Tú eres una interesada». La situación se ponía tensa por momentos.

«Digo que si se puede empatizar conmigo y con mi dolor», repetía Borrego, en su intento de pedir una tregua al programa. También seguía lanzando pullas a Rafa Mora: «Si te revienta que no te haya llamado, te aguantas». Mora le devolvía otro zasca: «Solo has trabajado de directora dirigiendo a tu madre». La malagueña se quejaba del trato que le están dando sus compañeros, de la falta de empatía que, en su opinión, todos tienen hacia ella: «Sois tan simples, de verdad, que por hablar no os enteráis… ¿Pensáis que soy imbécil?».