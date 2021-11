Si hay un personaje televisivo que encabeza la lucha contra la violencia vicaria, esa es Carlota Corredera. La presentadora de ‘Sálvame’ es una de las voces con más notoriedad de la pequeña pantalla en dar voz a esta lacra que los expertos califican común tipo de violencia machista que afecta de manera directa a la infancia. En los últimos tiempos hemos visto a la gallega abanderar todo tipo de discursos contra estas situaciones. Lo ha hecho una y mil veces en las redes sociales, así como durante la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Lo que no esperaba es que este lunes, una de las personas a las que han llegado sus mensajes le ha enviado unas emotivas palabras de agradecimiento por su labor divulgativa.

«Soy una mujer maltratada y gracias a ti se está dando visibilidad a esto»

Todo ha sucedido durante el concurso de ‘Sálvame’, poco antes de acabar el programa. Una concursante llamada Vanesa, al otro lado del teléfono, se ha dirigido a ella para mostrarle, entre lágrimas, su gratitud. «Quiero darte las gracias porque soy una mujer maltratada y gracias a ti se está dando visibilidad a esto», arrancaba diciendo la mujer que hablaba al otro lado del teléfono. La de Vigo se llevaba las manos al rostro. No daba crédito a lo que estaba sucediendo. Su cara no podía ocultar su emoción.

«Estoy sufriendo violencia vicaria, lo estoy pasando fatal y te tengo como referente en la lucha para que nosotras podamos salir adelante», añadía Vanesa. «Te doy las gracias, de verdad. Solo con que se oiga y se sepa lo que estamos pasando algunas mujeres me doy por satisfecha». Entre lágrimas, Carlota Corredera le ha dicho que pediría su teléfono a los compañeros del programa para poder hablar con ella personalmente.

Hace unos días, la periodista se manifestaba públicamente sobre las personas que apoyaron a Antonio David Flores y a su familia en la denominada ‘marea azul’, el movimiento que se ha manifestado en contra del acoso mediático que consideran que están sufriendo el malagueño y los suyos. Al grito de «la unión hace la fuerza» o «no más machaque», cientos las personas defendieron al malagueño.

«Creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a concentrarse y apoyar lo que crean oportuno. Creo que se habla de acoso mediático, me gustaría saber si la gente que salió ayer a la calle también hubiesen salido o por qué no salieron cuando se acosó a Rocío mediáticamente. Me llama la atención. Cada uno tiene que estar en la parte de la historia que considere, yo como dijo María Patiño, yo sé que estoy en el lugar correcto de la historia», ha dicho Corredera al respecto. Con sus palabras ha dejado claro, una vez más su postura hacia el excolaborador, al que considera la persona responsable de hacer de Rocío Carrasco «una víctima».