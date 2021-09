Carlota Corredera no ha pasado su mejor verano después de su paso por la docu-serie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’

No está siendo una vuelta al trabajo fácil para Carlota Corredera. La presentadora se hundió hace escasos días al confesar que su paso por la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, le había pasado factura. Son muchos los detractores del testimonio de Rociíto y Carlota, que se convirtió en su mejor defensora, se ha visto salpicada por aquellos que no creen a la hija de Rocío Jurado. Superada por la crisis que está atravesando el programa, así como su propia credibilidad como presentadora, la gallega se ha venido abajo durante estos días: «Ha sido mi peor verano», confesó rota en llanto. A pesar de sus lágrimas, los tele espectadores siguen sin creérsela y además la señalan como la culpable de que no funcione el programa.

La presentadora está viviendo sus horas más bajas en la tele

Este mismo jueves, las redes sociales piden que Carlota Corredera deje su puesto de trabajo como presentadora en ‘Sálvame’. Y es que han hecho Trending Topic (tendencia) en Twitter el hashtag «Carlota hunde Sálvame». Con este mensaje tan claro y conciso, las redes sociales la señalan a ella como la gran culpable de que el programa de Telecinco haya perdido credibilidad y esté pasando sus horas más bajas. Si bien es cierto que Jorge Javier Vázquez hace unos días pedía que entre todos salvaran el espacio que tantas alegrías les ha dado a todos, no está siendo tarea fácil.

Son muchos los internautas que han participado a que este hashtag para convertirlo en uno de los temas más candentes de este jueves en Twitter. La mayoría de comentarios van en contra Carlota Corredera por su postura en la serie documental de Rocío Carrasco, además de tacharla de «feminazi». Por otro lado, también la culpan de que ‘Sálvame’ esté viviendo sus horas más bajas por su «arrogancia» a lo largo de estos meses. Todo este tipo de comentarios le están pasando factura a la gallega, que hace escasos días se derrumbó en directo. Algo que parece no haberle importado a la audiencia, que sigue pensando lo mismo y haciéndolo público.

Los comentarios que van en contra de Carlota Corredera

«Están intentando salvar Sálvame del modo que sea, apoyando lo imposible, haciendo oídos sordos a actitudes inaceptables. Pero es demasiado tarde. Habéis perdido toda credibilidad. #CarlotaHundeSálvame con la inestimable ayuda de los directivos y colaboradores», «#CarlotaHundeSalvame Carlota no es entretenimiento. Convierte a Telecinco en la cadena triste y para penas, la vida diaria de un autónomo. La gente está cansada de ver a Carlota dando lecciones cada vez que enciende la televisión» o «Se las da de buena compañera y persona, pero lo que sabe mejor es hundir a algunos compañeros de plató. #CarlotaHundeSalvame» son algunos de los comentarios que se pueden leer al hacer click sobre el hashtag mencionado anteriormente.