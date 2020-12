«Lo malo y deleznable fue lo que me hizo a mí. Me enamoré y aposté por ella», ha afirmado el presentador en ‘Sábado Deluxe’.

Tras más de un año alejado de los focos de la televisión, Carlos Lozano ha regresado con fuerza. «Me he retirado un año para limpiarme de todo esto». Aseguraba que no le había gustaba la imagen que había dado públicamente. «Me fui de la televisión porque todo era muy tóxico. Lo he pasado muy mal». Además, se ha mostrado sensible al referirse a su expareja, Miriam Saavedra, la mujer que más daño le ha hecho en su vida: «Pudo lo negativo en la relación».

Sin embargo, no mantiene nada contra la peruana: «El rencor y el odio me lo he quitado». Aludía a una traición por parte de ella: «He descubierto muchas cosas de Miriam que no me gustan». Ha reconocido que estuvo muy enamorado de ella y que le resultó doloroso todo aquel episodio mediático: «Ella personalmente a mí me pidió disculpas, me dijo que se había equivocado y no lo había hecho bien. Le pedí que lo dijese públicamente. A toro pasado yo la excuso».

Da por cerrado este capítulo, pero ha indicado que le ha afectado a nivel personal. «Lo malo y deleznable fue lo que me hizo a mí. Me enamoré y aposté por ella». Hace balance de su relación con las siguientes palabras: «Podía haber sido honesta y no hacerme perder el tiempo. Ese fue su error». Le gustaría que Miriam dejase de hablar de él en televisión y admite que ahora «están cicatrizando las heridas».

«Es la mujer que más daño me ha hecho. Me enamoré muchísimo», explicaba sentido. Admitía que se había comportado como un «energúmeno» en ciertos momentos, pero que no le importaba el daño provocado a su imagen pública. Durante el último año, Carlos Lozano ha aprovechado para cuidarse, tanto por fuera como por dentro, y poner un poco de orden a su vida: «He perdido 10/12 kilos».

Rechaza hablar con su expareja

Ha reconocido que se apartó durante un tiempo de la televisión porque no quería formar parte de ese «circo». Asimismo, aclaraba que no tiene ningún problema para conseguir trabajo, pero que no encaja en el perfil de colaborador, algo para lo que ha tenido diversas ofertas, él se siente ante todo presentador. Siempre ha sido muy ahorrador por lo que actualmente no tiene problemas económicos. «He trabajado mucho y vivo muy bien».

Miriam Saavedra está ahora participando en el reality ‘Sol@’ y el programa ha conectado en directo con ella, se le ha ofrecido al presentador la posibilidad de mantener una conversación con su ex, algo que ha rehusado de forma fulminante: «Le deseo lo mejor, pero no quiero hablar con ella», afirmaba cabizbajo.