Cansu Dere (41) ha confesado ser una apasionada de nuestro país y buena muestra de ello ha sido su último viaje a la capital de España, tan solo tres meses después de su primera visita. La actriz turca, conocida por todos por la entrañable Lysa de Infiel, la serie que protagoniza casa domingo en Antena 3, ha ejercido de embajadora del Hard Rock Hotel Madrid.

Un evento que permitió que SEMANA pudiera tener la oportunidad de mantener un encuentro en exclusiva con la estrella de series como Madre, Ezel o Sila. La artista, que durante su visita aprovechó para acudir a los premios ‘Fotogramas’, convirtiéndose así en la primera actriz turca que desfila por esta alfombra, nos ha adelantado qué pasará en la nueva temporada de ‘Infiel’ que el grupo de Atresmedia acaba de estrenar.

¿Cómo te sientes de nuevo en España?

Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Y tengo una noticia: en unos meses, después de rodar la segunda temporada de Infiel, voy a volver.

¿Por trabajo o por placer?

Mi plan es residir en Madrid y en alguna otra ciudad, así que me voy a venir a España. Pero antes tengo que aprender español.

¿Tienes alguna oferta de trabajo aquí?

Ahora mismo no tengo nada en concreto. Tengo que aprender español y por eso tengo que vivir aquí.

Durante este viaje en España has podido desfilar por tu primera alfombra roja de nuestro país.

Me sentí muy orgullosa de estar presente en esa ceremonia como la única actriz turca, representando a mi país. Pude conocer a grandes actores de España, y para mí fue un honor porque soy una gran seguidora del cine español. Coincidí con Pedro Almodóvar, al que admiro mucho. Creo que hay directores muy buenos en España.

¿Con qué director te gustaría trabajar?

Admiro a muchos, pero lo que a mí me importa cuando acepto un trabajo es el guion, la historia.

Antena 3 acaba de estrenar la segunda temporada de tu serie ‘Infiel’. ¿Qué nos espera esta nueva temporada?

No puedo contar mucho porque quiero que sea una sorpresa, pero lo que puedo decir es que en esta segunda temporada el amor está esperando a Asya, pero es un amor que va a causar algunos problemas en la familia. Eso es lo único que puedo avanzar.

¿Cómo va a evolucionar tu personaje? ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre la primera y esta esperada segunda temporada?

Vais a ver cambios sobre todo en el estado de su alma, porque va a tener mariposas en el estómago, ya que, como he dicho, el amor va a llegar a la vida de Asya con dolor.

Habéis conseguido cambiar la manera de consumir televisión en nuestro país.

Me alegro mucho de esto que me estás diciendo.

¿Por qué crees que conectan tanto las series turcas con España?

Lo importante es la historia y el guion. En el caso de Infiel estamos contando la historia de una mujer traicionada por su marido, y eso es algo universal, que le puede ocurrir a alguien de cualquier país.

Antena 3 va a emitir muy pronto la serie ‘Heridas’, que es la versión española de ‘Madre’. ¿Has tenido oportunidad de hablar con sus protagonistas, especialmente con Adriana Ugarte, que va a hacer tu papel?

Todavía no he podido hablar con ella, pero la verdad es que desearía conocerla.

¿En qué proyecto te gustaría trabajar cuando termine la temporada de Infiel?

Ahora tenemos un acuerdo con Disney Plus por tres años. Todavía no he leído el guion, pero después de rodar la segunda temporada de Infiel, me centraré en eso.