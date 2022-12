En el vídeo se cuestionaba su carrera como torero, se hablaba de la relación con la madre de sus hijos, de su matrimonio y de supuestas deslealtades con Marta López o Nuria Bermúdez. En él se ha cuestionado al gaditano en varias ocasiones, por lo que Adela González le ha pedido disculpas públicamente por lo que se decía sobre él en la pieza. «Te queremos pedir disculpas por lo que se ha dicho de ti… Te queremos pedir disculpas porque en el vídeo hemos hecho una serie de comentarios desafortunados y no queremos poner en duda tu profesionalidad», le ha dicho. Canales Rivera, que se encontraba en la calle para hacer un directo con el programa, ha respondido de manera tajante: «Sí, pero ya está dicho. Y no solo habéis hablado de mi carrera profesional. Habéis nombrado a la madre de mis hijos. Habéis nombrado mi vida de casado con la madre de mis hijos». «Llevo toda la tarde esperando para entrar aquí y colaborar», lamenta Canales Rivera «Ha sido todo muy desafortunado y muy irrespetuoso», ha lamentado el torero. Cabreado, se ha quejado del trato injusto que se le ha dado: «Llevo toda la tarde esperando para entrar aquí y colaborar. Estoy con mis hijos, que es puente, y me vengo para colaborar en el programa que me lleva y me trae y me paga».

«Este vídeo… tengo que decir con todo el cariño y con todo el respeto que se merece el equipo ha sido muy desafortunado en muchas partes del vídeo. Muchas gracias», continuaba. A continuación, terminaba diciendo: «Como vosotros veis, yo aquí, al pie del cañón, perdiendo una parte del tiempo que pensé que ibais a ser más respetuosos conmigo. Muchas gracias». A continuación se alejaba del lugar donde se encontraba, dando plantón a ‘Sálvame’ en pleno directo.

Canales Rivera responde a Alba Carrillo: «No sé por qué habla del pijama»

Al principio del programa, Canales Rivera respondía a las últimas declaraciones de Alba Carrillo, quien ha dicho sobre él que «le fata recogerse la baba». También se ha metido con los pijamas que luce, dejando caer que tiene un gusto pésimo: «Lo peor que tiene Canales es su pijama. El típico pijama de Carrefour chungo con letras el vinilo. Mis amigas y yo nos meamos en el chat juntas. Señor, cómprese un pijama. Para empezar: ¿Qué tío se va con una mujer y acaba en pijama? Es el señorito andaluz que se pone un pijama después de copular».

«No sé por qué habla del pijama… ¡Que yo no tengo pijama! Ella lo sabe perfectamente o no tiene memoria. No se acuerda. Puedo tener pantalones largos y sudadera, pero no sé eso del vinilo de dónde le viene», ha respondido Canales Rivera. «Yo me compro lo que me dé la gana y no me meto en la vida de nadie. Afortunadamente en la vida, hay de todo y tiene que haber de todo», proseguía diciendo al comentar las declaraciones de la madrileña. «Dentro de estar en este micro universo, lo importante es el respeto e intentar llevarnos lo mejor posible unos con ostros. Así es como actúo yo».