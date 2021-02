Hacemos una lista con posibles candidatos que podrían encajar en la sección de defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ que ha rechazado Carmen Borrego

Carmen Borrego ha revelado en exclusiva a SEMANA que ella y ‘La fábrica de la Tele’ no han llegado a un acuerdo para volver a ‘Sálvame’. Aunque, tal y como nos ha confirmado ella misma, han existido negociaciones, «no es cierto que vuelva». Sus palabras son cristalinas, a pesar de que hace tan solo unas horas se afirmó que su vuelta era un hecho. Su regreso al programa vespertino cada vez se convierte en una mayor quimera, por lo que desde SEMANA hemos hecho una lista de los rostros conocidos que podrían encajar en este puesto. Después del paso de María Teresa Campos, Carlos Lozano y Kiko Matamoros por este complicado trabajo, lo cierto es que este exitoso espacio de Mediaset podría dar un giro a su perfil. Allí deberán de exponer las críticas y sugerencias del público, las cuales no siempre tendrán una buena acogida por parte de los colaboradores. Por ello, deben cumplir algunos requisitos como fuerte carácter, saber manejarse delante de la cámara y no tener miedo a ciertos escenarios.

Mientras el regreso de Borrego era muy esperado por algunos de sus compañeros después de que ella abandonara ‘Sálvame’ en 2019, de momento, no ha vuelto al espacio ni mucho menos. Si podrían encajar en el programa de televisión otros nombres como Nagore Robles, quien colabora habitualmente como opinionista, es catalogada por los expertos como un animal televisivo y, además, se lleva muy bien con algunos tertulianos. Con gran repercusión en las redes sociales, la vasca se podría llevar de calle a gran parte de los espectadores y conseguir su feedback sin casi pestañear. No es la única famosa en la que hemos pensado, también el programa presentado por Jorge Javier Vázquez podría optar por Raquel Bollo, quien hace tan solo unas semanas se sentó en ‘Sábado Deluxe’ ofreciendo grandes titulares. A pesar que durante un tiempo se alejó de la televisión por decisión propia, puede que este sea el perfecto instante para volver a la pequeña pantalla como en su momento hizo Kiko Matamoros.

Aunque como personaje Carmen Alcayde apenas ha querido hacer ruido, ha estado al frente de diferentes programas de televisión de corazón como el mítico ‘Aquí hay tomate’ donde trabajó mano a mano con Jorge Javier Vázquez. Fue hace aproximadamente un año cuando ambos se reencontraron precisamente en ‘Sálvame’ para recordar el espacio y revivir aquellos años juntos. No dejaron de bromear y, a su vez, lanzarse zascas que dieron mucho que hablar, lo que, sin duda, daría mucho juego. «Yo te he echado de menos y sobre todo echo de menos… ¿Te lo digo? Echo de menos cobrar lo que cobras tú», le dijo Carmen mientras el catalán se echaba a reír.

Aunque Bibiana Fernández trabaja en la crónica social de ‘El programa de Ana Rosa’ es otro de los rostros que empastarían con el espacio. Con un sinfín de anécdotas a su espalda y siendo ella quien interpretaba el himno de ‘Sálvame’ en sus comienzos, la colaboradora de televisión tiene talento y destreza más que de sobra para ser defensora de la audiencia. Al igual que Mario Vaquerizo, quien se ha sentado en varias ocasiones en ‘Sábado Deluxe’ en solitario o junto a Alaska, siempre haciendo reír a los presentes y sacando el mejor lado de todos, pero ¿se atrevería él y aceptaría esta propuesta tan diferente a lo que ha hecho hasta ahora?

Ana Milán es otra de las que forman parte de esta lista elaborada por este medio. La actriz se convirtió durante el confinamiento en una de las personas que mayor revolución causó en las redes sociales hasta tal punto que le dieron un programa propio. Le han sucedido anécdotas surrealistas, tiene muchísima garra y una capacidad enorme de hacer reír, defendiendo con uñas y dientes todo lo que cree. Ingredientes más que suficientes para ser candidata para ocupar el puesto de defensora de la audiencia.