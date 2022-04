Fue el pasado miércoles cuando la primera tanda de concursantes ponía rumbo a Honduras antes de comenzar la nueva edición de ‘Supervivientes‘. Ya se encuentran todos allí en un hotel y a punto de dar el pistoletazo de salida a la aventura. A pesar de que el concurso en sí todavía no ha comenzado, lo hará este jueves con la gala en directo presentada por Jorge Javier Vázquez, ya hemos podido ser testigos de los primeros roces entre los concursantes durante sus primeros días en Honduras. Mitele Plus ha emitido un especial presentado por Alexia Rivas donde hemos podido ver cómo están siendo las primeras horas en el complejo en el que se encuentran antes de poner rumbo a la palapa, donde también se encontrará Lara Álvarez. Y sí, los primeros enfrentamientos ya han salido a la luz. Como ha sido el caso de Anabel Pantoja, que se ha enfadado por la poca comida que le han dejado sus compañeros a la hora de comer en el resort en el que se encuentran.

Anabel Pantoja estalla contra sus compañeros porque no le han dejado suficiente comida en el resort

Anabel Pantoja promete darnos muchos momentazos de esta edición. Sin embargo, no hemos tenido que esperar hasta la primera gala para disfrutarlos. En el mencionado programa especial, la sobrina de Isabel Pantoja ha estallado con sus compañeros al ver que le habían dejado sin espaguetis ni gazpacho: «¡Qué barbaridad! Pero es que vamos a ver. No queda nada. Lo único que queda es el puré este de mierda. Voy a ir plato por plato y os lo voy a quitar», empezaba quejándose la colaboradora de televisión al intentar echarse comida del buffet que el programa les prepara en el hotel en el que se encuentran antes de marcharse a los Cayos Cochinos.

El enfado de la sevillana iba en aumento por momentos, al intentar buscar productos de comida sin suerte. «El compañerismo brilla por su ausencia«, dice enseñando lo poco que queda del gazpacho que quedaba. «¿Queréis gazpacho? Pues esto es lo que queda», cuenta. «Me da coraje llegar y que todo el mundo esté lleno ya de comida. La próxima vez entro en el comedor a la hora que me salga del c***», dice visiblemente enfadada. Una vez que ha cogido la comida y se ha dispuesto a poner rumbo a su mesa ha soltado una demoledora frase que ha dejado a todos con la boca abierta: «A ver si os atragantáis con los espaguetis«, ha dicho.

Marta Peñate salta en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja

Una vez sentada en la mesa, Anabel Pantoja ha seguido despachándose a gusto contra sus compañeros: «Hemos dicho de comer todos a la vez y me he ido a cambiar. Y vamos, que la habitación mía es la primera, que tampoco he ido a cambiarme al Congo«, ha dicho. Marta Peñate, que se ha convertido en una de las personas más cercanas a la colaboradora de televisión se ha dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y ha acudido a ver qué le pasaba. «Yo que soy la primera que critica todo, hoy ha cogido un plato así (haciendo un gesto de un plato repleto de comida) pero no ha cogido mucha pasta», cuenta refiriéndose a Rubén Sánchez Montesinos, la pareja de Enrique del Pozo. Ni corta ni perezosa, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha dirigido a Rubén y le ha preguntado: «¿tú sufres de ansiedad?«, antes de comenzar un brutal enfrentamiento con él.

«El culturismo hay que ir reduciéndolo porque nos vamos a ver ahora en ‘Supervivientes’ y no se puede estar petado», le ha dicho directamente a Rubén. Él ha asegurado que para él, eso es comer poco. «Tú tienes más compañeros, que no lo digo por mí porque a mí me ha dado a coger pero a otros no», le ha respondido la pareja de Tony Spina. Sin embargo, él seguía en sus trece de que «había comido una mierda». «¿Pero cómo puedes decir eso Rubén?», decía visiblemente enfadada Marta Peñate.

La segunda oportunidad de Anabel en ‘Supevivientes’

Fue en el año 2014 cuando la sobrina de Isabel Pantoja participó en el concurso más extremo de Mediaset, aunque solamente estuvo dos semanas en los Cayos Cochinos. Salió del concurso porque no fue capaz de aguantar la estancia en la isla. Sin embargo, ahora quiere darse una segunda oportunidad y ha tomado la decisión de poner rumbo a Honduras.

