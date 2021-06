La broma del equipo de Susanna Griso al convertirla en dibujo animado

Susanna Griso pasa toda la mañana en el plató de su programa, ‘Espejo Público’. La presentadora de televisión ha conseguido ser una de las reinas de la mañana debido al éxito de su programa. Frente a este espacio de Antena 3 lleva ya desde 2006, por lo que tiene gran relación con todos los miembros del equipo. Esto no solo hace que sea más fácil trabajar con ellos, sino que además les da la libertad de hacer bromas de todo tipo.

Aunque hasta ahora no se habían hecho públicas, la última ocurrencia de su equipo ha hecho que Susanna Griso la comparta ¿orgullosa? La presentadora de ‘Espejo Público’ ha visto cómo la han convertido en dibujo animado, pero no solo a ella, también a otros colaboradores que estaban presentes este martes en la mesa de debate.

«@diegorevuelta nos convierte en dibujos animados. Está grabado en el control de realización. Por eso escucháis las órdenes de Eduardo, nuestro realizador. @espejopublico«, ha escrito Susanna Griso en sus redes sociales después de ver lo que han hecho con ella desde la sala de realización, donde controlan todo lo que los teleespectadores ven desde sus televisiones.

Este es resultado de haber convertido a Susanna en dibujito animado

Desde el control de realización, su equipo ha grabado a la presentadora de televisión con un filtro de las redes sociales. Este filtro convierte los rostros en caras de dibujos animados. No hay nada como poner una nota de humor a los días entre semana para llevar el trabajo de una manera mejor.

Justo esta broma llega después de que su equipo de ‘Espejo Público’ se haya sentido de lo más orgulloso tras el reconocimiento que le han entregado a la presentadora hace apenas unos días. Se trataba del premio Diversa Global 2021 en una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Le dedicó su premio a su hermano Damián, fallecido por VIH

El discurso que ella misma dio tras entregarle el premio ha llamado mucho la atención. Y no solo por lo agradecida que estaba por ello, sino porque ha dedicado por primera vez unas palabras a su hermano fallecido por VIH. «Le quiero dedicar este premio a alguien que me está viendo desde el cielo», empezó diciendo en su discurso. Se refería a su hermano Damián. «Mi hermano falleció de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento», seguía diciendo muy emocionada. Es la primera vez que Susanna Griso habla de su hermano públicamente.

La cosa no se quedaba ahí. Y es que aprovechaba la ocasión para destacar la influencia de los medios de comunicación: «Si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual y trabajas en televisión, las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar, sin armarios, sin discriminaciones. Sin embargo, somos muy conscientes de que en otros entornos laborales, esas discriminaciones, la homofobia sigue existiendo y nuestro compromiso es denunciarlo y educar en la tolerancia, hacer normal lo que ya es normal», continuaba.

Y Susanna Griso no podía esconder su felicidad al finalizar con su discurso. De hecho, la presentadora de televisión destaca que parece haber hecho bien su trabajo si ahora la reconocen con un reconocimiento de este tipo: «Quiero pensar que si hoy recibo este premio, no lo he hecho del todo mal», reconoce.