El artista grabó la canción mientras que estaba perdiendo a uno de los grandes amores de su vida, su abuela.

Blas Cantó representará a España en el Festival de Eurovisión 2021 con la canción «Voy a quedarme», una balada intimista y personal. Ha sido la audiencia en su totalidad quien ha elegido el tema este sábado a través de la gala ‘Destino Eurovisión’.

Blas Cantó se subirá al escenario del Rotterdam Ahoy para interpretar «Voy a quedarme», una poderosa balada en la que el cantante tendrá la oportunidad de lucir su talento y jugar con sus registro vocales. Se trata de un tema basado en una historia personal que provoca que el artista se emocione cada vez que la interpreta. Tal y como él mismo explicó durante la gala de elección en La 1 de TVE, Blas Cantó grabó la canción mientras que estaba perdiendo a uno de los grandes amores de su vida, su abuela.

«La compuse en el peor momento de mi vida. Estamos viviendo un momento único e inigualable. Perdí a mi padre por cáncer y a mi abuela por Covid-19. Ella sigue siendo el amor de mi vida y cuando canto esta canción me acuerdo que la grabé cuando la estaba perdiendo», comentaba. De la misma forma, el cantante ha reconocido que siente mucha presión sobre sus hombros por representar al país en el certamen musical europeo e intentar lograr una buena posición.

«Ha sido un año difícil para todos. Pero me siento bien y afortunado a pesar de todo. ‘Voy a quedarme’ no es una balada triste. Habla sobre la esperanza y de que quiero que te quedes conmigo, aunque sea un minuto más. Y, ¿sabes qué? Yo estaré ahí para ti cada día de mi vida. Por eso se la escribí a mi abuela», explicaba el representante español minutos después de que se eligiese su canción.

Sobre el reto que tiene entre manos, Blas Cantó echa la vista atrás y hace hincapié en que tanto él como su equipo han estado trabajando desde hace mucho tiempo en la nueva candidatura. «Eurovisión es algo muy complicado pero maravilloso. Está escrito en los libros para siempre. Sé que la gente ama este Festival y tenemos que cuidarlo un poquito más. Queda mucho trabajo hasta mayo, hay que hablar de la entrada a capella, hay que hablar de los coros, a ver dónde los ponemos, hay que trabajar mucho hasta mayo», sentenciaba. Durante ‘Destino Eurovisión’, el cantante ha recibido un sinfín de sorpresas y ha compartido escenario con grandes amigos y artistas como Pastora Soler, Vanesa Martín, Edurne, Nia, Andrés Suárez, Cepeda y Roi.

Marvin Dietman, el director artístico que estará detrás de la puesta en escena

Como viene siendo habitual en los últimos años, a excepción de Soleá y su ‘Palante’, RTVE ha puesto en manos de un director artístico internacional el reto de hacer la puesta en escena de las dos canciones. El austriaco Marvin Dietmann será el encargado de trasladar la emoción y las historias de «Memoria» y «Voy a quedarme» sobre el escenario.

Tanto Blas con Marvin llevan intercambiando ideas durante semanas para crear el concepto de las dos puestas en escena. «Una es poética y preciosa, la otra es moderna y una obra de arte. Blas tiene las ideas muy claras sobre qué y cómo quiere ser, brillar y transmitirlo a través de la pantalla. Eso me ayuda mucho porque durante el proceso de creación tenemos que ir adaptando cosas. Él me dice: ‘Con esto me siento cómodo’, ‘Esto tal vez lo podemos hacer de forma diferentes, aunque no sepa decirte el porqué no me siento cómodo con esto’», señala el director creativo a RTVE.