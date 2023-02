Benidorm Fest: Blanca Paloma representará a España en Eurovisión

Todas las quinielas situaban a Blanca Paloma como favorito en el Benidorm Fest y no estaban equivocadas. Finalmente, la ilicitana representará a España en la 67ª edición de Eurovisión 2023 que tendrá lugar en Liverpool. Lo hará con el tema 'Eaea', una nana moderna con tintes flamencos. El segundo clasificado ha sido Agoney.

Blanca Paloma ha logrado la máxima puntuación por parte del jurado profesional, 94 puntos, por parte del voto demoscópico ha conseguido 35 puntos, y el televoto le ha dado 40. En total se ha alzado con el micrófono de bronce gracias a sus 169 puntos. Su propuesta es una nana moderna con tintes flamencos que es una auténtica declaración de amor. "Para mí es una transmisión de amor, claramente, y no un amor cualquiera. Es un amor incondicional, ese amor que va más allá de la muerte". Blanca Paloma subrayaba que nació como una nana, pero que puede estar abierta a distintas interpretaciones. "Podría aludir a los celos, cuando dice 'lagrimitas del Nilo, noches en vela'. Puedes estar noches en vela porque la criatura no para de llorar o porque tu amado no llega".

Una trepidante final

La segunda edición del 'Benidorm Fest', conducida por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, ha estado muy reñida. La gala ha contado con las actuaciones de Manuel Carrasco y Ana Mena como artistas invitados. Los ocho participantes han actuado siguiendo este orden: Karmento, Megara, Alice Wonder, Fusa Nocta, Agoney, Blanca Paloma, José Otero y Vicco. El ganador ha sido elegido a través de una votación mixta formada por el jurado profesional (50%), el jurado demoscópico (25%) y el voto del público (25%).

Nina, Christer Björkman, Tali Eshkoli, Nicola Caligiore, Katrina Leskanich, William Lee Adams, Irene Valiente y Juan José Santana han conformado el jurado profesional. Los espectadores también han elegido a su favorito a través del otro 50% de los votos, mediante el voto demoscópico y el voto del público. Blanca Paloma toma el relevo de Chanel quien ha reaparecido después de un tiempo apartada de los focos. "Estoy muy contenta trabajando en un nuevo proyecto". Además, también ha aprovechado para trasladar el siguiente mensaje a la nueva representante de Eurovisión: "Yo le diría que disfrutara. Esto se vive solo una vez en la vida".