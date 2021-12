Belén Esteban ha visitado el plató de ‘La Resistencia’, el programa que presenta David Broncano en Movistar +. Allí ha respondido a una de las dos preguntas ‘clásicas’ del espacio: «¿Cuánto dinero tienes en el banco?». Eso sí, antes de desvelar la cifra ha dado bastantes rodeos… «He ganado mucho dinero, pero he tenido un problema que todos sabéis. Tuve que pagar a Hacienda 750.000 euros», arrancaba diciendo, haciendo referencia a sus batallas judiciales contra el que fuera su mánager, Toño Sanchís. La madrileña se jactaba de que a pesar del pastón que ha tenido que gastar en pleitos -o en reformar la casa que era propiedad del exrepresentante- tiene sus cuentas limpias. «No debo nada a Hacienda. 100%. Es verdad que he ganado mucho dinero, pero también he tenido muchos gastos».

Tiene «un poco menos que Amancio Ortega»

«Hay gente que me debe dinero. 400.000 euros», añadía. Hablaba, una vez más, de su representante». Broncano quería que fuese al grano, pero Belén Esteban seguía detallando sus movimientos financieros más recientes. Su propósito era que la audiencia se hiciera una idea clara del dineral que le han costado sus enfrentamientos en los tribunales con quien fue su mano derecha o el negocio que ha montado con su marido, Miguel Marcos. «Monté una empresa de alimentación, ‘Sabores de la Esteban’. Mi gazpacho es el mejor que hay porque es una receta de toda la vida. He invertido mucho en la empresa. Tengo camiones. No me va mal. Es verdad que he trabajado mucho», destacaba.

David Broncano la animaba a ser más concreta y a decir de una vez por todas la cifra que se refleja en sus extractos bancarios. «Un poco menos que Amancio Ortega», contestaba. Su respuesta le resultaba ambigua al presentador, que nuevamente le pedía números precisos. Por fin, Belén confesaba lo que todos estaban deseando escuchar. «Entre 40.000 y 100.000 euros», soltaba. Un monto bastante inferior al de otros invitados que han pasado por su programa. La horquilla era tan amplia que el conductor la miraba con cierta incredulidad. «¿Te parece poco?», añadía. «He invertido mucho en la empresa. He invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando…», se justificaba.

La segunda gran revelación de la noche llegaba cuando David Broncano le preguntaba por las «relaciones sexuales del último mes». En esta cuestión, la colaboradora no ha perdido tanto el tiempo. «¿Quieres que te diga las veces a la semana, al mes? Tengo un marido que tiene 34 años y nuestra vida sexual al mes va muy bien. A mi marido, con 34 años, le tengo que decir: ‘¿Qué quieres, el de la mañana, el mediodía o el de la noche?’ No voy a decir las veces, pero te voy a decir que entre dos veces a la semana está muy bien».

Esteban habla de sexo en el programa de David Broncano

Lo que no imaginaba Broncano es que su invitada le lanzaría la misma pregunta incómoda a él. «¿Y tú cuánto follas?», le espetaba.»¡Ahora quiero saber tu respuesta! Dime cuánto follas o cuánto haces el amor». El gallego replicaba con sentido del humor: «Es que pierdo el conocimiento cada vez. Hago el coito con tanto amor que es increíble. A veces lloro. A veces me sangra la nariz. Yo cada vez que empiezo el coito canto el ‘Happy day». La ex de Jesulín de Ubrique se desternillaba de la risa.

Minutos antes de abordar esta cuestión tan íntima, la invitada le había dicho: «Yo hay veces que follo y otras que hago el amor». Parecía quedar claro que Belén se siente más cómoda hablando de sexo que de dinero. Sea como fuere, pasó una noche estupenda. Y aunque había entrado nerviosa al programa, la cosa acabó con muy buen rollo entre ambos. Incluso con una promesa: «La próxima vez que venga te voy a traer un regalo especial. No te voy a decir lo que es. Será una sorpresa». En poco más de una hora, la Princesa del pueblo se había metido al público de ‘La Resistencia’ en el bolsillo. ¿Su fórmula? Su desparpajo, sus constantes saludos a los vecinos de Paracuellos, Benidorm o Pinto -entre otros municipios de nuestra geografía- y la naturalidad con la que habló de dos temas tan personales como la economía o los secretos de alcoba. ¡Belén Esteban en estado puro!