Este miércoles, Belén Esteban ha respondido a los ataques de Ylenia Padilla. La joven ha protagonizado un polémico directo en su perfil de Instagram. En él arremete contra muchos de sus excompañeros de Telecinco e incluso carga contra la cadena. Asegura que “no hay ceros” para que vuelva.

La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ y exconcursante de diversos ‘realities’ de Mediaset lleva mucho tiempo alejada de los focos. En este tiempo, dice, nadie se ha puesto en contacto con ella. Nadie la llama ni le escribe mensajes. Entre esas personas se encuentra, según ha contado, la de Paracuellos del Jarama, con la que se siente dolida.

«Hace mil años que no hablamos», reconoce Belén Esteban

El origen del conflicto entre ellas surge cuando Ylenia se encontraba en pleno directo en las redes. En él asegura que no ve nada de la cadena audiovisual italiana: “De los personajes de ‘Telemierda’ y ‘Mierdaset’ no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele. Antes yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba… Ahora no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Quizá por eso mi personalidad es arrolladora y siempre sobrevivo y siempre renazco». Mientras hablaba con sus fans, Belén Esteban se percató de que su amiga estaba en directo e intervino para enviarle un mensaje: “Hola, mi amor” y decirle que la llamaría al día siguiente.

Pero a Ylenia le pareció que el gesto de Belén no había sido sincero. «Ayer se metió en el directo porque alguien de Telecinco se lo dijo. Simplemente fue para coaccionarme lo que fuera a decir porque ni me ha llamado ni me ha escrito, hace mil años que no hablamos, que cojan un teléfono y me llamen, no es tan difícil”, lamentaba.

La aludida le ha respondido desde el plató del programa. “Es verdad que hace mucho que no hablamos pero también llámame tú, ¿no?… Últimamente he estado súper liada. No voy a decir nada porque sé lo que va a pasar, pero me duele que diga eso, me duele. Yo soy su amiga, aunque ella crea que no”, ha confesado.

