Bea Retamal y Marta Peñate han hablado por teléfono tras haber compartido tentación. Ambas rompieron con sus novios por Dani G, ahora se rinden cuentas en ‘Solo’ y Bea explica por qué ha traicionado a su novio y por qué no se arrepiente de lo que ha hecho. Vea el vídeo

Bea Retamal está dando mucho juego en ‘Solo’ y es que su compañero de experiencia, Dani G, conocido tentador de ‘La isla de las tentaciones’, le ha roto todos los esquemas. A las pocas horas de compartir pisito en el reality la exconcursante de ‘Gran Hermano’ terminó cayendo rendida ante sus encantos, dándose besos furtivos con nocturnidad y alevosía. El problema llega cuando ella tiene novio, el cual no dudó en llamarla por teléfono a la mañana siguiente para ponerle la cara colorada. No lo consiguió. Ahora, ha sido Marta Peñate quien ha descolgado el teléfono para hablar con Bea Retamal y Dani G sobre su inesperado romance. Eso sí, nada de reproches, sino muy buen rollo entre este peculiar trío.

Vídeo: Solo

Marta Peñate cayó en la tentación con Dani G en ‘La isla de las tentaciones’ y fue el motivo por el cual terminó con Lester tras 13 años de relación. Ahora el tentador ha devuelto a la soltería también a Bea, que no solo no se arrepiente de traicionar a su pareja, sino que ya ha dejado claro el motivo por el cual lo que ha hecho es lo mejor que podría hacer: “Estoy bien, porque sé que era lo que tenía que pasar para poder salir de la relación”, asegura la concursante, que no cayó en el detalle que si quería romper con su novio siempre podría habérselo dicho y no esperar a que se entere mientras ve a su novia con otro en la cama en la televisión. Cuestión de opiniones. ¿Qué responde Marta Peñate sobre esto? Vea el vídeo para escuchar la conversación entre ambas féminas y en qué lugar se queda Dani G en todo esto.