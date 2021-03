Bea Retamal ha tomado el testigo de Marta Peñate en ‘Solo’ y lo hace junto a Dani G, un tentador con el que recuperará su época de guardería. Vea el vídeo de su peculiar entrada a un reality que da una vuelta de tuerca muy original

Marta Peñate ha sido un triunfo absoluto para ‘Solo/Sola’ y es que sus predecesores no han logrado hacer tanto ruido como ella en el reality y no han estado tanto tiempo mostrando su rutina al público. Junto a ella han pasado Noel Bayarri, su ex Lester y Tony Spina. Pero su paso por el programa ha terminado para dejar la casa libre para Bea Retamal y Dani G, quienes heredan el reality. Eso sí, la forma en la que la concursante de ‘Gran Hermano’ y el tentador de ‘La isla de las tentaciones’ han entrado en la casita es peculiar y es que lo hacen convertidos en niños de preescolar como si de una guardería se tratase.

Vídeo: Mediaset

Un plan que parece haber encantado a Bea Retamal, a juzgar por las primeras imágenes del reality. Vea cómo fue su entrada y cómo esta extraña pareja descubre la guardería en la que les tocará vivir los próximos días.