Cristina Tárrega se lo jugaba todo a una carta este lunes con el estreno de su nuevo programa, ‘Animales nocturnos’, en el late night de Telecinco. Tras muchos años convertida en colaboradora y sin tomar los mandos de su propio programa, esta era la gran oportunidad de oro de la presentadora para volver a brillar con luz propia y demostrar que aún tiene mucho que contar en televisión. Sin embargo, el público no ha respaldado su gran estreno, ya sea porque la promoción del espacio ha sido algo discreta o que, simplemente, no les ha convencido. Sea como fuere, los datos no han acompañado al nuevo programa de Cristina Tárrega, que ha pinchado estrepitosamente en su primera puesta de largo, pese a contar como primera entrevistada a Alejandra Rubio, con el interés que despierta entre todos.

Otra posibilidad que explicarían los malísimos datos de Cristina Tárrega y que le auguran una corta estancia en las noches de los lunes en Telecinco, podría estar en la competencia. La octava edición de ‘MasterChef’ se ha convertido en un fenómeno de masas y todo el mundo está siguiendo la evolución este grupo de anónimos detrás de los fogones. Por segunda semana consecutiva, el talent culinario de TVE registra su segundo record de cuota de pantalla consecutivo, situándose ya en el 24,6% de share, nueve décimas por encima de la semana pasada, que ya superaba su propio record.

Muy buenas noticias para la cadena pública que, sin embargo, hace que se zampen a Telecinco. El motivo está en que ambos espacios coinciden en antena durante 30 minutos, precisamente la media hora decisiva de ‘MasterChef’, en la que se conoce la resolución de la prueba final y quién se marcha a casa, dejando el delantal colgado en la cocina. Así, con todo ello, ‘Animales nocturnos’ de Cristina Tárrega se conforma con un pobre 7% de cuota de pantalla.

Pero en general no fue una buena noche para Telecinco. Su gran apuesta para el prime time, el momento de la noche en la que más gente está frente al televisor, también pinchó frente a la apuesta de la competencia. Telecinco confió en el cine para mantener al público expectante, pero la película ‘Venganza: Conexión Estambul’ no logró conquistar y se quedó con un 10,8% del pastel de la audiencia, lo que se traduce en 1.486.000 espectadores. Muy por detrás del 24,6% de ‘MasterChef 8’ y sus 3.098.000 espectadores.

Y es que el talent culinario de la cadena pública está imparable y ante la ausencia de otros programas en la competencia que traten de hacerle sombra, seguirá siendo el rey de las noches de los lunes. Por detrás de las dos opciones comentadas, se sitúa Antena 3, que también apostó por el cine para la noche de los lunes con la emisión de la película ‘Improvisando’, que anotó un 6,4% de share, con 806.000 espectadores. También laSexta se decantó por el cine, pero su película se quedó como cuarta opción de la noche para el público. ‘Black Mass’ fue vista por el 5,6% de la audiencia, lo que se traduce en 795.000 espectadores.