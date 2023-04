Audiencias: 'Tu cara me suena' arrasa, pese a la subida del 'Deluxe'

'Tu cara me suena' continúa liderando la noche de los viernes, sin embargo sufre una ligera bajada después de su gran estreno.

'Tu cara me suena', el programa que conduce Manel Fuentes, sigue conquistando a la audiencia. Su estreno, hace una semana obtuvo unos excelentes resultados, y durante su segunda emisión continúa liderando la noche de los viernes superando los dos millones de espectadores con un 20,2% de share. 'Viernes Deluxe' repunta con un 10.8%, pero sigue sin hacer sombra a su gran competidor. El minuto de oro del día va para 'Pasapalabra' con 2.905.480 televidentes.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Tu cara me suena (Antena 3) - 2.068.000

2. Pasapalabra (Antena 3) - 1.958.000

3. Tu cara me suena: calentando motores (Antena 3) - 1.898.000

4. La ruleta de la suerte (Antena 3) - 1.566.000

5. Pecado original (Antena 3) - 1.225.000

6. Sálvame Limón (Telecinco) - 1.089.000

Minuto de oro

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:01 con 2.905.480 espectadores y un 28.7% de share.

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) - 21.2% - 1.566.000

2. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) - 18.1% - 876.000

3. Aruser @s (La Sexta) - 16.5% - 375.000

4. El programa de AR (Telecinco) - 15.3% - 402.000

5. Ya es mediodía (Telecinco) - 12.5% - 831.000

6. Espejo Público (Antena 3) -12.1% - 315.000

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) - 21.8% - 1.958.000

2. Pecado original (Antena 3) - 15.2% - 1.225.000

3. Y ahora Sonsoles (Antena 3) - 12.9% - 992.000

4. Sálvame Naranja (Telecinco) - 12.7% - 1.055.000

5. Amar es para siempre (Antena 3) - 11.3% - 1.060.000

6. Sálvame Limón (Telecinco) - 11.2% - 1.089.000

Programas más vistos en prime time

1. Tu cara me suena (Antena 3) - 20.2% - 2.068.000

2. Tu cara me suena: calentando motores (Antena 3) - 15.3% - 1.898.000

3. Viernes Deluxe (Telecinco) - 10.8% - 1.024.000

4. First dates (Cuatro) - 7.3%- 876.000

5. Cine: El jinete pálido (La 1) - 7% - 845.000

6. La suerte en tus manos (La 1) - 6.1% - 749.000